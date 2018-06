Daimler: ‘er worden geen miljoenen auto’s teruggeroepen’

Het autoconcern komt met een reactie op berichtgeving uit de Duitse media.

Gisteren werd bekend dat de Duitse KBA opdracht heeft gegeven om honderdduizenden auto’s van Mercedes terug te roepen. In totaal gaat het om 774.000 auto’s van het merk in Europa die mogelijk betrokken zijn bij sjoemelpraktijken van het concern. Die term neemt Daimler zelf uiteraard niet in de mond, maar dat terzijde.

Bild pakte vanmorgen groter uit. Volgens het dagblad is de schade voor Daimler nog veel groter en moeten ongeveer drie miljoen auto’s worden teruggroepen. De G-klasse, E-klasse, S-klasse, GLE en de C-klasse met een Renault motor zouden ook betrokken zijn bij het schandaal. Niets van dat alles, zo bericht Daimler vandaag in een statement. Het concern zegt dat er inderdaad een terugroepactie gaat komen voor de genoemde 774.000 auto’s, maar van ‘miljoenen’ is geen sprake.

Van die bijna 800k auto’s, bestaat het meerendeel uit de C-klasse, Vito en GLC met een dieselmotor. Alleen al in Duitsland worden straks meer dan 200.000 auto’s teruggeroepen. De Duitsers hebben erkend dat de voertuigen beschikken over software, echter is deze techniek volgens Daimler niet in strijd met de huidige regelgeving. Daar namen ze bij de KBA geen genoegen mee, met de grote terugroepactie tot gevolg.

De software valt qua toepassing te vergelijken met de streken van Volkswagen. Daimler weet ook wel dat Volkswagen inmiddels miljarden euro’s heeft moeten betalen, met een flinke reorganisatie tot gevolg. Door onschuldig over te komen en mee te werken met de KBA hopen ze de dans te ontlopen.

Analist Marc-Rene Tonn van Warburg Research zei vandaag dat hij verwacht dat deze terugroepactie Daimler 100 miljoen euro gaat kosten. Een voordeel voor Daimler is dat de getroffen modellen met deze motoren niet in de Verenigde Staten werden verkocht. In dat land hoeven de Duitsers op dit gebied dus weinig te vrezen. Volkswagen heeft in de VS de meeste klappen moeten opvangen. Waar Europa nog relatief mild is, kreeg Volkswagen de ene aanklacht na de andere te verwerken in het land van The Donald. Ook op het gebied van celstraffen zijn ze niet mals in de VS, vraag dat maar aan Oliver Schmidt. Als dit daadwerkelijk beperkt blijft tot een terugroepactie van 774.000 auto’s, dan lijkt Daimler er nog relatief goed af te komen in vergelijking met concurrent Volkswagen. (via Reuters)