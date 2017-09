Deze afgetrapte C63 met 770 pk staat te koop

Wie durft?

Er valt weinig te kietelen qua remap aan de atmosferische 6.2 V8 van AMG. Ga je met de hardware aan de slag, dan kun je serieuze resultaten boeken. Dat bewijst deze Nederlandse C63 AMG Estate met een Stage 3 Weistec Supercharger. Het vermogen steeg van 457 pk naar 770 pk. De achterbanden hebben het zwaar te verduren met zoveel power. De vele YouTube-filmpjes van deze auto tonen dat de voormalige eigenaar vermoedelijk dan ook een abonnement had op de lokale Kwikfit. Het nodige rubber werd zo nu en dan gesleten.

De voormalige eigenaar rolt nu in iets anders, want de AMG wordt aangeboden bij een autobedrijf in Breda. De Estate heeft 133.000 -niet bepaalde- rustige kilometers achter de rug. In de advertentie wordt helaas niet omschreven bij welke stand de Mercedes de Weistec-upgrade heeft gekregen. Naast een vermogensupgrade, is de AMG ook op optisch gebied aangepakt. Een carbon splitter, Brabus-velgen, stickers en -jawel- een Black Series-badge laten zien dat dit een andere C63 AMG (aankoopadvies) is.

Volgens de adverteerder sprint de geupgrade AMG in 3,6 seconden naar de honderd en bedraagt de topsnelheid 360 km/u. Verder valt er in de advertentie te lezen dat alle tuning zo’n 40.000 euro heeft gekost. De snelle stationwagen uit 2008 mag weg voor een bedrag van maar liefst 49.550 euro. Een YouTube-video van deze AMG check je op Autojunk.

Met dank aan Hans voor de tip!