Deze Alfa Romeo Sportut was de voorloper van de Stelvio

Alles wat Alfa Romeo maakt is episch, toch?

Alfa Romeo is een merk met pieken en dalen. De pieken zijn erg hoog, denk daarbij bijvoorbeeld aan de Tipo 33/2 Stradale. Daar staat tegenover dat de dalen ook behoorlijk laag zijn, denk daarbij aan de Alfa Romeo Arna. Misschien is het wel deze wispelturigheid waarom de meeste autoliefhebbers houden van het merk. Je hoopt elke keer weer, soms tegen beter weten in, dat ze hun potentie waarmaken. Als dat gebeurt dan is dat fantastisch. Zo niet, ach, dan sla je een keer een generatie over.

Probleem voor Alfa is echter wel dat ze in de tussentijd moeten blijven voortbestaan. Daarvoor moet er volume gemaakt worden. Tegenwoordig heeft Alfa twee begeerlijke proposities in de showroom staan met de Giulia en de Stelvio. Vooral die laatste, langverwachte SUV van het merk heeft de schone taak om geld in het laatje te brengen, opdat er in de toekomst weer nieuwe fabeltastische schoonheden met Alfa-badge ontwikkeld kunnen worden. Het gamma is daarmee echter wel een beetje top-heavy, want wat er voor de rest in de showrooms staat is stokoud en rationeel bezien volstrekt kansloos ten opzichte van de modernere concurrentie.

Medio jaren ’90 was dat wel anders. Alfa deed behoorlijk goede zaken met de 145, 146 en 155. De Europese afzetcijfers bestonden in alle jaren van de 90s uit zes cijfers. Maar in plaats van dat verder uit te bouwen, volgde er eerst consolidatie en daarna stagnatie. Sinds 2012 blijft de teller steken op vijf cijfertjes. Jammer maar sfortunatamente.

Het had allemaal anders kunnen zijn. In 1997, aan de vooravond van de enorme SUV-hype/trend die de autowereld in zijn greep zou nemen, maakte Bertone namelijk deze Alfa Romeo Sportut. Met zijn ronde vormen, kekke kleurenschema en hooggeplaatse langwerpige achterlichten is het duidelijk een kind van de jaren ’90. Je zou de auto kunnen afdoen als een RAV4 met een vleugje Italiaanse flair, maar de Sportut is iets kleiner, slechts 4,11 meter lang. Dat is vier centimeter korter dan een Peugeot 2008.

Jazeker! Alfa Romeo had in 1997 gewoon al zo’n kekke B/C-segment SUV in het gamma kunnen hebben die als zoete broodjes over de toonbank zou gaan. Het was expliciet niet de bedoeling om een of andere high end opper-SUV op de markt te brengen, maar een stijlvolle auto met hoge instap voor het volk. De techniek leek zodoende ook voorhanden te zijn: de Sportut baseerde op de 145 en had een 2.0 liter vierpitter onder de kap die het vermogen naar alle vier de wielen moest leiden via een handgeschakelde vijfbak.

Om wat voor reden dan ook besloot Alfa echter om de Sportut niet in productie te nemen. In de jaren die volgden kwam het merk op de proppen met grandiose SUV-concepten als de Kamal, die eigenlijk bij voorbaat kansloos leken. Uiteindelijk kwam er dan toch de Stelvio (rijtest), bijna twintig jaar nadat de Sportut voorgesteld werd op de beurs van Genève. De absolute verkoopknaller die de Sportut had kunnen zijn, zal ook deze echter nooit worden.