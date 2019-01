Waarom Jaguar vasthoudt aan de sedan

Eindelijk goed nieuws op zondag!

Wie op een autobeurs over de Jaguar stand loopt of een dealer bezoekt zal het wel zijn opgevallen: waar zijn de ‘echte’ Jaguars? Je struikelt over compacte wagentjes met een hoge instap, maar een fatsoenlijke, gracieuze sedan zul er minder snel aantreffen. Het antwoord is natuurlijk heel erg simpel: Jaguar wil graag auto’s verkopen en in het prijssegment waarin het Britse merk opereert, belieft men graag crossovers.

Jaguar produceert op dit moment drie crossovers: de compacte maar succesvolle E-Pace, de fraaie en populaire F-Pace en de bizar lelijke maar (in Nederland althans) immens gewilde I-Pace. Ondanks de toename in vraag naar crossovers, zal Jaguar klassieke sedans blijven maken, ook al zijn het geen populaire auto’s op het moment. Dat laat Jaguar CEO Ralf Speth weten aan Automotive News.

Jaguar (samen met Land Rover) heeft een zware periode achter de rug met de aankondiging van massa-ontslagen als gevolg: maar liefst 4.500 mensen moeten een andere baan gaan zorgen. Je zou denken dat ze bij Jaguar met nóg meer crossovers gaan komen, maar dat is dus niet het geval. Althans, als het aan Ralf Speth ligt: “Op dit moment zijn SUV’s erg in trek, maar we zien de vraag afvlakken.”

Ook de concurrentie is niet mals. De Jaguar XE moet het opnemen tegen de 3 Serie, C-Klasse en A4. Ook de XF kent sterke concurrenten. De verkopen van de XE waren niet denderend. In de eerste 11 manden van 2018 werden er namelijk 28.402 stuks verkocht, wat een daling is van 21%. Bij de Jaguar XF daalden de verkopen met 23% naar 29.563 exemplaren. De totale verkopen (over de eerste 11 maanden) stegen met 1%. Ondanks de sterke dalingen van de XE en XF, waren de verkoopcijfers van de E-Pace dermate goed om dat op te vangen.

Waarom dan vasthouden aan de sedan? Speth geeft aan dat de markt nog altijd te groot is om te negeren. Daarnaast voorziet hij een grote toekomst voor de sedan. Rond 2030-2040 zullen de emissie eisen dermate streng zijn dat SUV’s of crossovers niet meer geschikt zijn om er aan te voldoen, denk aan het hogere gewicht en minder gunstigere aerodynamica. Juist de sedan scoort op dat punt veel beter. Vandaar dat Jaguar voorlopig nog sedans zal verkopen. Gelukkig maar.