Zusje van Sainz krijgt steen door ruit gemieterd

Dat tomaten gooien is dan nog tot daaraan toe, maar stenen gaat wel wat ver hoor.

Het zusje van hagelvers McLaren coureur Carlos Sainz heeft angstige momenten beleefd in de Spaanse hoofdstad Madrid. Dit was niet het gevolg van een fan die boos is omdat Carlos junior de plek van Alonso heeft overgenomen bij het Britse team, maar min of meer een puur toeval. In Spanje voeren taxi-chauffeurs momenteel namelijk hevige protesten tegen de populariteit van Uber, dat net als in veel landen de nagel aan de doodskist van traditionele taxibedrijven vormt.

Vakbonden hebben dit weekend acties georganiseerd om de regering te dwingen om Uber aan banden te leggen, maar dingen liepen daarbij her en der lichtelijk uit de hand. Voor zusje Sainz kwam het allemaal extra dichtbij, want zij zat onhandig genoeg net in een Madrileense Uber-taxi toen de chaos daar losbarstte. Een cabron mieterde een steen door de ruit van de taxi, die gelukkig alleen voor materiële schade zorgde.

https://twitter.com/Carlossainz55/status/1086930821896957958/video/1

Carlos junior is uiteraard erg geschrokken door het voorval en plaatste op Twitter bovenstaande video van de aftermath. De auto waar zijn zus inzat ligt vol glasscherven. De voormalig teamgenoot van Verstappen roept zijn landgenoten op te stoppen met deze ongein en over te gaan tot de orde van de dag:

Verontwaardigd over de agressie die gisteren geleden werd door mijn zus in een uber in Madrid. Een taxibestuurder gooit een steen naar hen. Ze hadden veel schade kunnen aanrichten of iets ergers. Ik weet dat het grootste deel van het gilde dit soort agressie niet ondersteunt maar een einde maakt aan deze situatie:

Verontwaardigd over de agressie die gisteren ten beurt viel aan mijn zus in een uber in Madrid. Een taxibestuurder gooide een steen naar hen. Ze hadden veel schade kunnen aanrichten of iets ergers. Ik weet dat het grootste deel van het gilde dit soort agressie niet ondersteunt en liever een einde maakt aan deze situatie.

Waarvan akte.