Deze Alpina B12 is de koning van de Lippenslaan

Wat een heerlijke verschijning blijft dit toch.

De Zoute Grand Prix is alweer twee weken geleden, maar deze goudmijn aan spots is nog niet uitgeput. Vandaag gaan we nog één keer terug naar Knokke voor de Spot van de Week. @ecnerualcars uploadde deze week een prachtige Alpina, die geparkeerd stond aan de Lippenslaan, dé winkelstraat van Knokke.

Zoals de spotter al zegt in de beschrijving: dit zijn de auto’s waarvoor je naar de Zoute GP gaat. Net als de Ford RS200 die we vorige week bespraken is de Alpina B12 een auto die je nooit tegenkomt in het wild.

Alpina B12

De Alpina-versie van de 7 Serie heette ook de B12, maar we hebben het nu over de 8 Serie. Het ontwerp van deze auto stamt nog uit de jaren ’80, maar dit model droogt bijzonder goed op. De lange neus met de klapkoplampen is onverminderd fraai.

Een gewone 8 Serie is al een bazenbak, maar deze Alpina is gewoon übercool. De uiterlijke aanpassingen zijn subtiel, maar er zijn genoeg herkenningspunten. Je kunt de auto natuurlijk herkennen aan de striping en de velgen, maar ook aan de voorbumper en de uitlaten. Verder is de blauwe kleur uniek voor de Alpina.

5.0 V12

Van de Alpina B12 zijn twee varianten geweest: de 5.0 en de 5.7. Het is niet heel moeilijk om te achterhalen welke versie dit is. Dit staat zowel op de neus als op de kont aangegeven.

De 5.0 was gebaseerd op de 850i. Alpina boort motoren vaak op, maar de cilinderinhoud bleef deze keer hetzelfde. Alpina paste wel de zuigers, de inlaatkleppen, de kleptiming en het motormanagement van de V12 aan. Het resultaat is 350 pk en 470 Nm, in plaats van de standaard 300 pk en 450 Nm.

Onderstel

De 8 Serie staat niet te boek als de meest sportieve BMW ooit, maar Alpina heeft het onderstel iets aangepast. De B12 is voorzien van kortere en tevens stuggere veren. Daarmee zal het nog steeds geen messcherpe auto zijn, maar hij ligt in ieder geval wat strakker op de weg.

Hoe zeldzaam is zo’n Alpina precies? Van de 5.0 zijn er slechts 97 gemaakt. Als je ook de 5.7 meerekent zijn er in totaal 154 E31 Alpina B12’s gemaakt. Dat maakt deze spot dus heel bijzonder en daarom is het de Spot van de Week.

Spot van de Week

Heb je ook wat bijzonders gespot? Upload dan je foto’s op Autoblog Spots en wie weet verschijnt jouw spot volgende week in deze rubriek. Bovendien maak je deze maand kans op een bol.com cadeaubon ter waarde van €100! De winnaar wordt geselecteerd op basis van een random spot. Hoe meer je uploadt, hoe meer kans je maakt.

Wouter heeft een keer in een Alpina B12 5.0 gereden, die video kun je hieronder bekijken:

Bekijk alle foto’s van deze Alpina B12 op Autoblog Spots!