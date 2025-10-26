De Nanny State rukt steeds verder op. Ook in Amerika kán je straks niet meer te hard rijden. I thought this was a free country?

Zoals iedereen weet is autoblog eigenlijk niet zo relevant meer. Althans, niet als het gaat om nieuwe auto’s. Sinds 2024, moeten auto’s van de EU immer verplicht piepen als je de snelheidslimiet overtreedt. Het is weliswaar nog uit te zetten. Maar dat moet je dan iedere. keer. weer. doen. Stel dat je een auto vier jaar lang, tien keer per week rijdt. Dan moet je dus ruim tweeduizend keer op die knop drukken. Omdat de EU dat wil. Wij zijn potverdikke geen labmuizen…(of wel?)

Om het nog erger te maken, weet iedereen dat dit de opmaat is naar auto’s die niet alleen piepen, maar zichzelf ook afremmen als je ’te hard’ rijdt. Dit was al het plan, maar is door de bovenbazen waarschijnlijk als nog net iets ’te vroeg’ beoordeeld. Eerst wordt nog even vuurwerk en roken in de auto verboden. Geen wonder dat het gemiddelde testosteron van de Westerse man net zo hard daalt als het geboortecijfer. De EU is feitelijk bezig met wat zielknijpers vroeger ‘liefdevolle castratie‘ noemden. Maar dat mag nu echter ook niet meer.

Gelukkig kan je nog uitwijken naar Trumpmenië. Goed, je moet er een beetje Rutteësque slijmen naar de grote leider om er te overleven. Doch tenminste kan je de klepel vol naar het schutbord trappen zonder afgeremd te worden, toch? Helaas! Een aantal Democraten zijn bezig met wetgeving die notoire snelheidsduivels (lees iedereen die binnen vijf jaar twee boetes krijgt) kunstmatig af te remmen.

De werking is ongeveer hetzelfde zoals de EU het hier had gewild. Je krijgt een apparaat (kosten 1.700 Dollar op kosten van de overtreder) in je auto, die met behulp van GPS de snelheidslimiet identificeert. En dan je auto afremt als je die limiet overtreedt. Gruwel! Men heeft het wel over de mental health epidemic. Maar hoeveel van die problemen komen door de eindeloze betutteling en het keurslijf?

Persoonlijk geven dit soort dingen en vooral de mensen die hier voorstander van zijn, mij extreem de kriebels. Zodanig dat mijn gezicht automatisch Edvard Munchesque vormen aanneemt. Vind jij het echter wel lekker om betutteld te worden? Laat het weten, in de comments!