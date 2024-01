Deze Alpina Roadster Limited Edition kende je nog niet

Voor de Alpina Roadster S en Alpina Roadster V8 was er de Alpina Roadster Limited Edition. Heet!

Alpina is een merk dat ons en de meeste autoliefhebbers na aan het hart ligt. Daarom is het jammer dat het, euhm, stiekem zo’n beetje voorbij is. Want, jawel, we ontkennen het nog een beetje. Maar Alpina is gewoon ingelijfd door BMW en wordt waarschijnlijk een ‘smaakje’, zoals @casperh zou zeggen, op toekomstige (elektrische) modellen. Als je merklogo bestaat uit onderdelen die dadelijk helemaal niet meer in de auto zitten, wordt het natuurlijk lastig.

Gelukkig hebben de huidige modellen nog, die nog altijd flink tot de verbeelding spreken. Zo blijkt wel uit het aantal keer dat een rode Alpina B3 wordt bekeken op Autoblog Spots. En natuurlijk, alle pareltjes uit het verleden. Want meestal waren het echt pareltjes die uit Buchloe kwamen.

Soms zat er ook wel eens wat knakigs tussen, zoals de E6x B5 en B7. Maar ja, dat kwam mede omdat de basis dan ook al niet al te best was. De V8 uit die modellen kwam al als een onbetrouwbaar loeder (m/v/i) uit de fabriek rollen. Het ding nog eens oppompen met een supercharger en de bedrijfstemperatuur van de motor verhogen was niet per se het beste idee.

Maar laten we dat snel vergeten. Want alles wat met romige zes-in-lijn bij BMW Alpina vandaan kwam, was episch. Zo ook de Alpina Roadster Limited Edition, of ‘RLE’ om kort te gaan. Eigenlijk past het heel goed, de combinatie Alpina en Roadster. Maar toch zijn van lang niet alle BMW Roadsters ook Alpina’s gemaakt. Dat is alleen gebeurd bij de Z1 (RLE), E85 Z4 (Roadster S) en Z8 (Roadster V8).

De Z1 is op zich al een relatief zeldzame auto voor het (prijs)segment waarin die opereerde. De auto was immers weliswaar fors aan de prijs, maar ook weer geen supercar. Er werden 8.000 units van de bijzondere sportauto gemaakt. Vandaar was het ook niet echt een lucratief project voor BMW. Niet verrassend in dat opzicht dat de met name de latere Z3 maar ook de eerste Z4 veel eenvoudiger/conventioneler waren en dus goedkoper. Zowel voor BMW om te bouwen als voor de klant om te kopen. Van de 8.000 gebouwde Z1’s zijn er 66 een echte Alpina Z1 RLE.

Fabrikant Alpina was echter ook bereid aan een stukje ordinaire tuning te doen. Zo zijn er nog 7 (of 8, afhankelijk van de bron) ‘gewone’ Z1’s door Alpina zelf achteraf omgebouwd tot RLE’s. Het enige (cruciale) verschil met de echte RLE’s, is dat deze dus geen Alpina chassisnummer hebben. En dus ook niet de bekende plaquette.

Techniek

De Z1 was natuurlijk al een blepper, dus Alpina deed eigenlijk relatief weinig met de techniek. Onder de kap huist de ‘C2/6′. Deze baseert op BMW’s epische M20B25 zes-in-lijn, maar heeft een aantal aanpassingen. De nokkenas van de toenmalige 325e is gebruikt, waardoor de cilinderinhoud 2.7 liter groot is. Doet Alpina wel vaker, gewoon wat onderdelen mixen en matchen uit andere modellen en/of regio’s.

Zo is de carterpan ook afkomstig van de Alpina B3 Allrad, omdat deze kleiner is. Dit vanwege de ruimte die de nodeloze as om de voorwielen aan te drijven in beslag neemt. De RLE heeft de aandrijving overigens (uiteraard) alleen op de juiste wielen, maar wel een krappe motorruimte.

De motor levert ’tenminste’ 200 pk en planten zullen je dankbaar zijn. Het gemiddeld verbruik stijgt namelijk van 9,2 liter per 100 kilometer naar 10,5 liter per 100 kilometer. Dus planten krijgen meer voedsel binnen. Ook nog eens premium voedsel, want de Alpina wil alleen 98 drinken en neemt geen genoegen met 95, die de normale M20B25 wel lust (als het moet).

Los van de motor is ook de ratio van de versnellingsbak licht aangepast om goed afgestemd te zijn op het extra vermogen. Maar verder zijn er weinig wijzigingen ten opzichte van de standaard Z1. Het chassis is vrijwel ongemoeid gelaten. Op wat kortere veren vóór na, die de auto een betere stance geven.

Nu we het toch over looks hebben: het exterieur heeft natuurlijk (indien gewenst) de striping en de 20-spaaks velgen. Qua kleuren kon je kiezen uit wat BMW aanbood. Voor de lift waren dat Toprot, Traumschwarz, Urgrün of Fungelb. Na de lift kwamen daar nog Purblau en purple swag Magicviolett bij. Het idee van de Z1 was ooit dat je bodypanelen kon vervangen en daarmee de kleur kon veranderen.

Niemand deed dat natuurlijk, maar wellicht dat je daarom niet voor Alpina-blauw of groen kon kiezen. Wel is er een fraaie doppeltauspuff links, die de enkele pijp van de standaard-Z1 vervangt. Voor het interieur kon je optioneel het in die tijd überhippe digitale display bestellen, dat een van de ventilatieroosters vervangt. Lavallina was helaas niet beschikbaar.

De velgen zijn wel heel bijzonder, kennelijk

We hebben de velgen hierboven al genoemd. Ze lijken heel normaal te zijn, maar dat zijn ze niet! Of nou ja, het design is natuurlijk wat we gewend zijn. Maar de 17″ Z1 RLE velgen zijn voor steek 4*100. Volgens de overlevering heeft geen enkele andere Al Pina exact deze velgen, dus dat is een leuk weetje. Waar de gemiddelde eigenaar waarschijnlijk pas achterkomt, als hij (m/v/i) bij het parkeren een wiel aan barrels rijdt op een trottoirband (v dus).

Nu moeten we wel zeggen dat we op de redactie natuurlijk altijd scherp en kritisch zijn. Zodoende heb ik deze informatie vanaf het internet even besproken met collega @willeme. Volgens ons zijn er wel meer Alpina velgen gemaakt met deze steekmaat, onder andere voor de E21 en E30, maar ook later nog voor Mini’s. Enfin…Misschien staat er ergens een unieke code op of iets dergelijks…

Koop dan?

Tsja, dat wil je natuurlijk, maar het kan zelden. Er zijn er immers maar 66. Een gewone Z1 gaat afhankelijk van de staat tegenwoordig ergens voor 40.000 tot 70.000 Euro de deur uit. Op de webz is te vinden dat enkele jaren geleden nog een Alpina RLE is geveild voor 106.400 Dollar. Een forse meerprijs dus die je qua techniek wellicht niet helemaal kan verantwoorden. Maar ja goed, het is Alpina, het is speciaal en Alpina is de koning van de som der delen meer te laten zijn dan de onafhankelijke delen. Nu alleen nog even een exemplaar zoeken dus. Er is een archief dus wellicht kan je een beetje stalken?