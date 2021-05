Tesla Roadster SpaceX doet straks 0-100 in 1,1 (!) seconde - Autoblog.nl

Je dacht misschien dat de grens van acceleratie inmiddels wel in zicht is, maar Elon Musk heeft nog wel een troef achter de hand voor de Tesla Roadster.

In het huidige hypercar-tijdperk blijven auto’s steeds maar sneller worden. Op een gegeven moment moet de koek wel op zijn, zou je denken. Er zijn nu eenmaal grenzen aan wat er mogelijk is. Toch is Elon Musk erop uit de mazen van de natuurwetten op te zoeken.

Tesla is met de Model S al behoorlijk op dreef. Binnenkort maakt de Model S Plaid zijn opwachting, die volgens de opgave in 2,1 seconden van 0 naar 100 km/u moet knallen. En dat is dan nog niet eens de topversie. Er komt namelijk ook nog een Plaid+.

0-100 km/u in 2,1 seconden is al gekkenwerk. Toch is dit nog niet de grens van het mogelijke. We praten hier namelijk over een sedan uit de hogere middenklasse. Niet bepaald een auto die is geoptimaliseerd voor snelheid. Het kan dus nóg sneller.

Dat gaat Tesla dus ook doen met de nieuwe Roadster. Er komt een normale versie, maar het kan Elon Musk nooit gek genoeg. Er komt daarom ook een SpaceX-versie met raketaandrijving. Daarbij moet je geen vuurspuwende auto voor je zien, maar ‘thrusters’ die de auto vooruit stuwen met luchtdruk.

Enfin, dat Tesla hiermee bezig is wisten we al. Nu weten we ook hoe bizar snel de Tesla Roadster wordt. En met bizar bedoelen we dit keer ook echt bizar. De Roadster met SpaceX Package zou namelijk in 1,1 seconde van 0-100 mph (96 km/u) moeten accelereren. Dat lees je goed: 1,1 seconde.

Hoe weten we dat? Je zou het misschien niet verwachten, maar deze informatie is afkomstig van een informatiebordje in een museum. De Tesla Roadster is namelijk nu al in een museum beland. Uiteraard gaat het daarbij om de conceptversie.

1.1 second 0-60mph is insane. Is it true!! pic.twitter.com/5ufT2DKpSo — Zack (@BLKMDL3) May 20, 2021

Nu kan het zijn dat ze bij het museum dingen uit hun mouw schudden, maar Elon Musk himself heeft het zelf inmiddels ook bevestigd op Twitter. Dan moet het dus wel waar zijn. Volgens hem zal de gestoorde acceleratie van de Tesla Roadster “veilig, maar intens” zijn. Of het ook nog leuk is, dat is even afwachten.

Voordat de knotsgekke SpaceX Roadster ten tonele verschijnt, komt eerst nog de ‘normale’ Tesla Roadster. Deze zal – net als de Plaid – in 2,1 seconden van 0-100 km/u sprinten. Verschil met de Plaid is dat de Roadster een top van meer dan 400 km/u moet halen en een range heeft van 1.000 km. We zijn heel benieuwd.