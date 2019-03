Mercedes-AMG GT 63 S nu ook verkrijgbaar met bijna 750 pk

Hallelujah.

De wereld van rappe familiesedans schudde op zijn grondvesten toen Mercedes met de vierdeurs AMG GT 63 S op de proppen kwam. Goed, in de ogen van de maker is het misschien een coupé, door ieder ander wordt hij gezien als een soepele sedan — of zelfs als een hatchback. En wel een heel snelle, om precies te zijn. Voor de auto heeft AMG namelijk een zeer krachtige motor gemaakt. De krachtigste in zijn volledige gamma, welteverstaan. Een dergelijke titel betekent voor een tuner als Performmaster echter weinig. Hierom heeft het bedrijf de auto nog een smakelijke krachtkuur gegeven.

De Duitse tuner heeft deze week de doeken getrokken van zijn nieuwste project: een woeste AMG GT 63 S 4-door Coupe. De auto heeft een fraai uiterlijk (waarover later meer) maar onderhuids vindt het echte feest plaats. Het is hier waar we stuiten op de vierliter twin-turbo V8. Vanuit de fabriek wordt de auto geleverd met 639 pk en 900 Nm, na de behandeling van Performmaster ligt het vermogen iets hoger. De AMG GT 63 S levert 740 pk en liefst 1.030 Nm. Daarmee overtreft hij zelfs het koppel van de gigantische AMG V12, die goed is voor exact 1.000 Nm.

Door de krachtkuur is de vierdeurs AMG GT (rijtest) in staat in 2,9 seconden naar de 100 km/u te snellen. Dit is drie tienden sneller dan het origineel. Zijn topsnelheid blijft wel onveranderd, maar aangezien dit 315 km/u is, valt er niets te klagen.

Aan de buitenzijde vinden we allereerst een frisse blauwe kleur, evenals een reeks koolstofvezel onderdelen. Performmaster heeft o.a. de voorsplitter, de achtervleugel en de diffuser vervaardigd uit het stevige, lichtgewicht materiaal. Veel exemplaren zal de tuner niet maken; de auto in kwestie is de eerste uit een reeks van 31 stuks.