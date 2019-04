Ford Puma komt terug, maar niet zoals jij het wil

De Puma is dood, leve de Puma.

SUV’s en crossovers zijn toch wel het gezwel van de autoindustrie. Autofabrikanten deinzen er niet voor terug om modelnamen terug te brengen in een uiterst teleurstellende vorm die dan ook niets met het verleden hebben te maken.

Ford doet dit met de Puma. Fantastisch, is de eerste reactie van iedereen. Een nieuwe coupé! Maar nee, de autofabrikant gebruikt de iconische naam voor een nieuwe SUV. Want SUV’s zijn de shit, Ford laat dan ook trots weten dat één op de vijf auto’s die het merk nu verkoopt in Europa een SUV betreft. De verkoop van de hoge hokken is in 2018 met 18 procent gestegen.

De nieuwe Puma moet eind dit jaar op de markt komen en zal gebouwd worden in het Roemeense Craiova. Ford positioneert de SUV tussen de Ecosport en de Kuga. De Puma komt met EcoBoost Hybrid techniek, wat zich vertaalt in een 155 pk benzinemotor, gekoppeld aan een 48-volt accu.

Volgens Ford beschikt de Puma met 456 liter over de grootste bagageruimte in zijn klasse. Fatsoenlijke foto’s zijn er nog niet vrijgegeven. We moeten het voor nu met de wazige plaatjes van de autofabrikant doen.