Tweede Kamer is tégen verbod op verbrandingsmotoren

Een motie van de PVV om tegen het verbod te pleiten is aangenomen.

Het verbod op de verkoop van auto’s met verbrandingsmotoren in 2035 blijft een hot topic. Er klinken steeds meer kritische geluiden. Vanuit de auto-industrie, maar ook vanuit de politiek. Wat vindt de Nederlandse politiek eigenlijk?

Dat weten we nu, want er is over gestemd in de Tweede Kamer. PVV’er Hidde Heutink heeft een motie ingediend om tegen het verbod op verbrandingsmotoren te pleiten als Nederland. Volgens Heutink is deze maatregel namelijk schadelijk voor de Europese economie. En daar heeft hij waarschijnlijk gelijk in.

Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft nu ingestemd met deze motie. Terwijl sommige mensen zich grappig genoeg zorgen maakten dat benzineauto’s zouden verdwijnen door de verkiezingswinst van D66… Maar we moeten natuurlijk niet vergeten dat rechts nog steeds heel groot is. Alle rechtse partijen én Denk hebben voor de motie gestemd.

Als het aan de Tweede Kamer ligt gaat de Nederlandse regering zich dus hard maken tegen het verbod op verbrandingsmotoren. Daarmee volgen we het voorbeeld van Duitsland en Italië. Voor die landen is deze kwestie natuurlijk een stuk belangrijker omdat zij wél een auto-industrie hebben.

Of de EU het verbod inderdaad gaat afzwakken weten we binnenkort. Deze maand worden de plannen tegen het licht gehouden. De kans is groot dat de Europese Commissie toch nog ruimte laat voor verbrandingsmotoren na 2035. Dat zullen dan wel extreem zuinige motoren zijn, geen motoren waar we als petrolheads blij van worden.