Tweede Kamer is tégen verbod op verbrandingsmotoren

Een motie van de PVV om tegen het verbod te pleiten is aangenomen.
Het verbod op de verkoop van auto’s met verbrandingsmotoren in 2035 blijft een hot topic. Er klinken steeds meer kritische geluiden. Vanuit de auto-industrie, maar ook vanuit de politiek. Wat vindt de Nederlandse politiek eigenlijk?
Dat weten we nu, want er is over gestemd in de Tweede Kamer. PVV’er Hidde Heutink heeft een motie ingediend om tegen het verbod op verbrandingsmotoren te pleiten als Nederland. Volgens Heutink is deze maatregel namelijk schadelijk voor de Europese economie. En daar heeft hij waarschijnlijk gelijk in.
Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft nu ingestemd met deze motie. Terwijl sommige mensen zich grappig genoeg zorgen maakten dat benzineauto’s zouden verdwijnen door de verkiezingswinst van D66… Maar we moeten natuurlijk niet vergeten dat rechts nog steeds heel groot is. Alle rechtse partijen én Denk hebben voor de motie gestemd.
Als het aan de Tweede Kamer ligt gaat de Nederlandse regering zich dus hard maken tegen het verbod op verbrandingsmotoren. Daarmee volgen we het voorbeeld van Duitsland en Italië. Voor die landen is deze kwestie natuurlijk een stuk belangrijker omdat zij wél een auto-industrie hebben.
Of de EU het verbod inderdaad gaat afzwakken weten we binnenkort. Deze maand worden de plannen tegen het licht gehouden. De kans is groot dat de Europese Commissie toch nog ruimte laat voor verbrandingsmotoren na 2035. Dat zullen dan wel extreem zuinige motoren zijn, geen motoren waar we als petrolheads blij van worden.
Reacties
RAW zegt
De economie is natuurlijk veel belangrijker dan het klimaat. Iets met korte termijn versus lange termijn? Zal inderdaad wel erg complex zijn zonder brandstofmotoren, maar kom dan wel met consistent beleid zodat de consument weet waar hij aan toe is.
goodvibrations zegt
Waarom zou je iets moeten verbieden als je het alternatief (elektrisch) ook gewoon aantrekkelijker kunt maken? Die paar Ferrari’s en andere supersportwagens gaan het verschil niet maken in vervuiling.. Bovendien zit daar zo belachelijk veel BPM etc. op dat mocht de overheid dat inzetten voor het milieu het nette voor het milieu goed zou zijn :-).
Johanneke zegt
Dit dus. Er moet gezorgd worden dat iedere kleine ecoboost, tsi, thp, t-gdi etc etc elektrisch wordt. Plus vrachtvervoer, in ieder geval de stad in. Sportwagens, off roaders, boeiend.
chabar zegt
Goed voor economie? ik ben van mening dat als de autofabrikanten iets meer hun best zouden doen dat we al veel verder vooruit zouden zijn. Kijk naar wat de Chinese bedrijven in een paar jaar voor elkaar hebben gekregen. Door nu deze motie aan te nemen lopen we straks nog verder achter ipv voorop wat EU jaren lang heeft gedaan. Daarbij komt ook nog eens dat het herstellen van de milieu schade vele malen duurder is dan het voorkomen.
Teerdz zegt
Het klimaat is uiteraard zeer belangrijk, maar het blijft echt kortzichtige onzin om je zo te blijven focussen op brandstofmotoren voor auto’s. Op zich vind ik het dus een prima zaak dat die qua particuliere keuze vrij blijven, ook na 2035.
Daarnaast stappen mensen toch vanzelf wel over op elektrisch als de benzine (diesel telde toch al niet meer mee) niet meer te betalen is en nemen ze de wegenbelasting (of kilometerkosten tegen die tijd) gewoon voor lief. Het zou dan wel fijn zijn als voor die accu’s tegen die tijd niet meer hele stukken aarde/kwetsbare natuur overhoop hoeven te halen zonder dat er lokaal goed op wordt gelet dat het geen grootschalige milieuvervuiling oplevert. Om het dan trouwens daarna ook weer gewoon met enorme slagschepen die op ruwe olie lopen voor een habbekrats hierheen te verplaatsen en buiten het zich van de overheid op open zee weer van hun vervuiling worden ontdaan.
Misschien moeten we dus maar gewoon privévliegtuigen verbieden als we het toch over verbieden hebben. En als we dan toch bezig zijn, laten we gelijk de algehele luchtvaart maar op biobrandstof gaan laten lopen. Oh nee, het produceren van die brandstof is ook vervuilender dan het laten vliegen op normale kerosine..
Het is toch gewoon allemaal een wassen neus met symptoomoplossingen zonder dat de hele keten wordt doorgerekend en daar ook langdurige politiek op wordt bedreven. Nu is het schijnbaar belangrijker eerst ontzettend veel tijd, geld en resources te besteden aan een wet die bepaalt wat wel of niet gehakt mag worden genoemd..
Weinigen nemen echt hun verantwoordelijkheid hierbij en zolang geld/onverminderde economische groei het belangrijkste doel is, gaat wel of geen nieuwe brandstofauto’s na 2035 ook echt niet het verschil maken. Laten we dus maar gewoon hopen dat België (of Duitsland) tegen die tijd nog steeds relatief veel veel voordeliger is dan Nederland, blijf ik lekker daar tanken totdat het niet meer mogelijk is :)
mashell zegt
Het wegverkeer veroorzaakt ongeveer 17% van de hoeveelheid CO2 uitstoot. Hier kunnen we relatief gemakkelijk een verbetering bereiken door elektrisch te gaan rijden, het is gewoon laag hangend fruit. Door over tien jaar geen nieuwe auto’s op verbrandingsmotoren te verkopen onstaat er in de twintig jaar daarna een verlaging van de uitstoot met twee derde van die 17%. Met het intrekken van de milieu vergunning van Tata Steel zou je overigens meer bereiken…
Die privé vliegtuigen zijn maar een klein aantal en de economische bijdrage is relatief hoog.
En natuurlijk is het onzin dat er over wat wel en geen gehakt genoemd mag worden tijd verspild wordt. Maar het rechts conservatisme is nu eventjes de grote macht en zij willen terug naar vroeger toen de witte man nog de baas was, dat willen hun geldschieters ook (niet geheel toevallig witte mannen met belangen in fossiele brandstoffen) en dus moet alles wat progressief is worden tegengewerkt.