Deze verlengde Mercedes S is pure Klassen

En dat is geen tikfout.

Stel: je maakt mensen wel eens boos. En dan doelen we op vermogende personen, politici en dergelijken. Dan komt het ook voor dat je jezelf van A naar B moet vervoeren terwijl er mensen met Kalasjnikovs achter je aan zitten (en dan bedoelen we de wapens, niet de auto’s). Voel je je nu aangesproken? Dan is het aan te raden om eens langs te gaan bij Klassen. Het bedrijf richt zich op dure auto’s die vervolgens klaargemaakt worden voor heftig chauffeurswerk. Dat kan met een Cullinan, een Range Rover, maar ook met ‘de vanzelfsprekende keuze’: de Mercedes S-Klasse.

Nou biedt Mercedes zelf ook al versies van de S-Klasse die het luxe plaatje compleet maken. De reguliere S, daarboven staat nog de Maybach en daar weer boven staat de Pullman. Klassen pakt een verlengde S en voegt daar pantser aan toe. Het resultaat is een onoverwinnelijke versie van de S, terwijl hij toch zijn klasse(n) behoudt.

Klassen staat op de show van Genève, waar zij naast de S-Klasse wederom niet met denderend nieuws komen, maar waar je wel kunt kijken naar de bazenbak die alleen presidenten kunnen betalen. Of nodig hebben, maar goed.