Deze Aston Martin DB11 komt met wat schade

Ach, wie ziet dat nou?

Handen bij de knoppen. Vandaag gaat er een beschadigde DB11 onder de hamer. De GT is nog niet heel lang op de markt, maar een of andere held is er al in geslaagd om zijn exemplaar kort te rijden.

Onder de kap van deze auto niet de nieuwe V8 twin-turbo, maar de twaalfcilinder. Die overigens ook aan de beademing ligt. De auto heeft een aardige klapper gemaakt. Gelukkig is de motor nog redelijk intact gebleven. Op de voorkant na, valt de schade aan de rest van de auto ook wel mee. Na een flink poetsbeurtje ziet de DB11 er ongetwijfeld een stuk beter uit.

Wie een gokje wil wagen kan de Aston Martin voor een aardig prijsje op de kop tikken. De auto zal namelijk vandaag worden geveild aan een nieuwe eigenaar. Het openingsbod ligt op 70.500 dollar. Dat is natuurlijk een schijntje in vergelijking met de nieuwprijs van de DB11. In de laatste uren voor de sluiting kan de prijs echter nog oplopen. De veiling sluit over zes uur.