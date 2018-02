Dit is de Rezvani Beast Alpha X Blackbird

Het merk komt weer met wat nieuws.

Rezvani Motors trekt geregeld de aandacht met de bijzondere creaties die ze bouwen. Het merk heeft weer wat nieuws in petto, want ze hebben de Beast Alpha X Blackbird gepresenteerd. Een speciale variant op basis van de eerdere onthulde Beast Alpha.

Het is niet alleen een ander kleurtje. Rezvani heeft geprobeerd er echt iets speciaals van te maken. De 2.4-liter grote turbo vierpitter is opgeboord naar 2.5-liter en levert, net als de reguliere Beast Alpha, 700 pk. Nul naar honderd is geklaard in slechts 2,9 seconden.

Kopers kunnen kiezen voor een handgeschakelde zesbak, of een sequentiële bak met eveneens zes verzetten. Rezvani gaat slechts vijf stuks bouwen van de Beast Alpha X Blackbird. De naam is een verwijzing naar de SR-71 Blackbird. Een onbewapend tweepersoons militair verkenningsvliegtuig.

De 975 kg wegende Blackbird is er vanaf 225.000 dollar. Een order voor de supercar kan vanaf heden worden geplaatst.