Deze Audi 80 was mogelijk een goede investering

De uiteindelijke verkoop moet uitwijzen of dat echt zo is.





Vaste lezers met een uitstekend geheugen herkennen deze groen Audi Cabriolet. Dit is de oude Audi 80 van prinses Diana uit 1994. Ze gebruikte de auto in die periode voor privé ritten.

De prinses werd in de jaren negentig door paparazzi veelvuldig in de auto vastgelegd. Met het dak open en de opvallende kleur was het dan ook een eitje voor de fotograven om Diana te spotten in de Audi. Krachtbron voor dit model is een 2.3-liter vijfcilinder met 133 pk. Het blok is in deze cabrio gekoppeld aan een 5-traps automaat.

De auto is na het bezit van Diana in handen gekomen van meerdere verzamelaars. In 2013 werd de Audi te veil aangeboden en toen kwam het topic hier op Autoblog aan bod. De auto had toen 33.800 gereden kilometers op de teller staan. De waarde werd toen geschat op maximaal 25.000 Britse pond.

We zijn zeven jaar verder en de cabrio van de in 1997 verongelukte prinses duikt weer op. De auto zal geveild worden tijdens de 2020 Practical Classics Classic Car and Restoration Show. De teller staat inmiddels op 35.000 km. De veilingmeesters hebben een waarde tussen de 35.000 en 40.000 Britse pond aan de auto gehangen. Een aardige stijging in vergelijking met de geschatte prijs van 2013.