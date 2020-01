Villa in niemandsland komt met mega-garage

Je bent wel even zoet om deze ruimte vullen met auto's.





Veel vermogende Nederlanders hebben een optrekje in het buitenland, of werken daadwerkelijk vanuit het buitenland. Geef ze eens ongelijk. Met een serieuze bankrekening is het een stuk aantrekkelijker om buiten Nederland te opereren.

Voor die groep is deze uiterst rustgevende villa in de Amerikaanse staat Colorado wellicht een optie. Als je geen mens wil zien, een flinke autocollectie hebt en wil opgaan in de natuur is dit je condo.

Het nadeel van een huis in de Verenigde Staten is dat de bouw nogal.. Amerikaans is. De mensen aan de andere kant van de plas hebben een behoorlijk andere smaak dan Europeanen als het op huisinrichting aankomt. Om de boel hier een beetje Europees aan te laten voelen ben je wel even bezig. De woning is enorm.

Je hebt alles wat je bij een Amerikaanse mega-villa mag verwachten. Een binnenzwembad, een flinke wijnkelder, een bioscoop. Noem het maar op. Het leukste is natuurlijk de garage, want ook dit is niet gewoon. De garage heeft een grootte van maar liefst 2.500 m².

Het optrekje staat te koop voor 19.999.000. Je auto’s moeten wel je beste maten zijn. De kans is klein dat vrienden of familie je vaak komen opzoeken in dit afgelegen gebied. (via JamesEdition)

Met dank aan Justin voor de tip!