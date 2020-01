MINI JCW GP is de duurste MINI ooit

De prijs is niet mini te noemen.





De auto’s van het merk MINI hebben nooit de titel ‘goedkoop’ gekregen. Onder de vleugels van de BMW Group zijn de Cooper, Cabrio, Clubman en Countryman stuk voor stuk modellen waar je serieus geld voor moet neertellen. Daar staat tegenover dat je een fijne BMW-motor onder de kap krijgt. Bovendien is de afwerking, met name in de huidige modellen, een dikke prima te noemen. “Maar daar betaal ik ook voor” hoor ik u denken. En dat is een terechte gedachte.

Wie allergisch is voor dure MINI’s moet nu stoppen met lezen. Via een man in een regenjas met een rode telefoon en een uitstekende antenne weten we je de prijzen van de gloednieuwe MINI John Cooper Works GP te melden. De extreemste MINI tot nu toe. Met in de basis de 306 pk viercilinder turbomotor die we kennen uit de BMW M135i xDrive.

Hij kost *tromgeroffel* 61.900 euro. Voor dat geld staat één van de 3.000 gelimiteerde JCW GP’s bij je op de stoep. In feite betaal je meer voor minder. Zo is er geen achterbank aanwezig en kun je dus slechts één compagnon meenemen in de auto. Let wel: met deze prijs zijn onder andere airco en een navigatiesysteem niet inbegrepen. Deze extra’s maken onderdeel uit van het comfort-pakket dat nog eens 3.000 euro kost. Is dit allemaal wat te heftig, dan kun je het beter bij de reguliere John Cooper Works laten voor 46.271 euro.

De auto is gericht voor gebruik op het circuit en gaat onder meer concurreren met de Renault Mégane R.S. Trophy-R. De Fransoos is met 76.490 euro een stuk duurder, maar ook exclusiever (500 stuks wereldwijd).