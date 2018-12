Deze Audi heeft de hoofdrol in de nieuwe Avengers-film

Audi brengt een nieuw model onder de aandacht.

De Duitse autofabrikant en Hollywood is geen vreemde combinatie. Zeker fans van Marvel-films kennen de rol van Audi. Zo reed Tony Stark een Audi R8 in de eerste Iron Man, had de Prologue concept een rol in Captain America: Civil War en waren de A8 en TT veelvoudig te zien in Spider-Man: Homecoming.

Audi zet de samenwerking met Marvel voort in de nieuwe Avengers-film. Het vierde deel draait volgend jaar zomer in de bioscoop en Audi heeft bekendgemaakt dat er een belangrijke rol is weggelegd voor de e-tron GT. De kans is groot dat we naar het in Los Angeles gepresenteerde concept gaan kijken. De productieversie van de e-tron GT komt pas in 2020 op de markt.

Het is een uitstekende strategie van Audi om de nieuwe elektrische auto onder de aandacht te brengen. Avengers: Infinity War was immers een weergaloos succes en wist diverse records te breken. Fans kijken halsreikend uit naar het vierde deel en de verwachting is dat ook deze titel het nodige volk naar de bioscoop zal trekken.

Marvel heeft nog weinig tot niets bekendgemaakt over Avengers 4. Zelfs de officiƫle titel is op dit moment nog niet bekend. Het enige wat duidelijk is, is dat het verhaal zich afspeelt na de gebeurtenissen in Avengers: Infinity War. Deze film, die eerder dit jaar in de bioscoop te zien was, heeft inmiddels meer dan 1,7 miljard euro in het laatje gebracht.