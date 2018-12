Zo duur zijn autoverzekeringen voor 18-jarigen

De prijzen stijgen en als jonge bestuurder mag de portemonnee getrokken worden.

Wie op jongere leeftijd een auto wil kopen is tegenwoordig de sigaar. Een verplichte autoverzekering loopt, afhankelijk van de gekozen auto, in de papieren en de maandbedragen zijn soms schrikbarend hoog.

Uit een nieuw onderzoek van Independer blijkt dat de jaarpremies momenteel een recordhoogte heeft bereikt. De vergelijkingssite registreert de prijzen sinds 2006 en niet eerder betaalden 18-jarigen gemiddeld zoveel premie voor een autoverzekering als op dit moment. De gemiddelde jaarpremie lag in september-oktober op 1.768 euro. Dat komt neer op een gemiddelde van 147 euro per maand voor een simpele WA-verzekering.

Het is geen verrassing dat na 18-jarigen, de 19-jarigen op de tweede plaats staan. In vergelijking met een 24-jarige, betaalt een persoon van 18 jaar gemiddeld bijna 1.000 euro meer premie per jaar. Dit heeft een aantal redenen. Zo hebben 18-jarigen nog geen schadevrije jaren opgebouwd. Bovendien valt een populaire auto als een Volkswagen Golf of een BMW 3 Serie vaak duur uit in premie. Dan is er ook nog de locatie. In de stad betaal je meer premie dan wanneer je in een dorp woont. Al met al kunnen de prijzen behoorlijk oplopen.

Over het algemeen stijgen de prijzen van een WA-autoverzekering voor iedereen, maar de jongeren worden het hardst gepakt. In vergelijking met september 2016 is er sprake van een prijsstijging van maar liefst 30 procent.

Foto: BMW op jonge leeftijd rijden kost veel pegels. Goede camber overigens. Via @flik2punt0 op Autojunk