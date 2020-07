Deze Audi Q7 is met de hand gemaakt

Als je het hebt over vakmanschap dan moet je deze handgemaakte Audi Q7 eens bekijken.

De Audi Q7 is zo’n massaproduct. Daar zit geen liefde in verwerkt natuurlijk. Hoe anders is dit handgemaakte exemplaar van hout. Het is een creatie van het YouTube-kanaal Woodworking Art. Deze kunstenaar heeft al van alles op zijn CV staan. In het verleden was de YouTuber onder meer verantwoordelijk voor onder andere een Bugatti Chiron, Toyota Land Cruiser en zelfs de Ferrari SF1000 van hout. Dit keer is de nieuwste Q7 aan de beurt.

In de video is te zien hoe gedetailleerd de kunstenaar te werk gaat. Het is geen globale impressie van de Duitse SUV, maar echt een kunstwerkje op (houten) wielen. De grille, de motor en zelfs de velgen van de Audi Q7 zijn tot in de puntjes uitgewerkt.

Qua materiaal en apparaten gebruikt de man geen exotische dingen. Je zou bij wijze van spreken bij de bouwmarkt dezelfde spullen kunnen halen. Wat bij de meesten van ons ontbreekt is de creatieve geest van deze kunstenaar. Want hoe deze houtbewerker te werk gaat met de Audi Q7, daar neem ik mijn petje voor af.

De deuren, kofferklep en motorkap kunnen open. Ook zijn de buitenspiegels te bewegen en heeft de Audi Q7 ‘ramen’ die open en dicht gaan. Je ziet het allemaal in de video bovenaan het artikel.