De Nederlander kijkt positiever naar thuiswerken. Ook voor de periode ná de coronacrisis. Betekent dat een afname qua files in Nederland?

De periode voor de uitbraak van de coronacrisis was op de weg geen pretje. In de wintertijden stond je doordeweeks al zelfs vroeg in de middag in de file op een traject als Amsterdam – Den Haag op de A4. Het wegennet was oververhit, maar toen kwam de uitbraak van het coronavirus.

Thuiswerken

Opeens moest er een omslag gemaakt worden. Kantoorpersoneel ging massaal thuiswerken met veel legere wegen tot gevolg. Inmiddels zijn veel mensen weer op een ‘normale’ manier aan het werk. Het ene bedrijf gaat er anders mee om dan het andere. Zo zijn sommige firma’s nog voorzichtig en laten ze het personeel ook de komende maanden nog thuiswerken. Ook komt het voor dat het personeel bijvoorbeeld één of twee dagen in een werkweek naar kantoor komt. De overige dagen werkt men vanuit huis.

Het was even wennen, maar het lijkt erop dat thuiswerken is genormaliseerd. Dat blijkt ook uit een nieuwe inzicht van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM). Uit de laatste cijfers blijkt dat 45 procent van de Nederlanders blijft thuiswerken, ook als de crisis achter de rug is. Twee maanden geleden lag dit aantal nog op 25 procent.

Reizen

Inmiddels reizen we meer met z’n allen dan in het begin van de coronacrisis. Toch is het nog zo dat er 29% minder reizen worden gemaakt dan vóór de coronacrisis, waarbij 37% minder afstand wordt afgelegd. Het openbaar vervoer (OV) is en blijft de grote boeman in het geheel. De meeste mensen (84%) geven de voorkeur aan eigen vervoer, bijvoorbeeld de auto.

Minder OV, meer auto

Dit brengt ook meteen vragen naar boven. Meer thuiswerken betekent dat ellenlange files in Nederland verleden tijd kunnen zijn. Maar helemaal geen files is ondenkbaar met het toenemende aantal mensen die nu voor de auto in plaats van het OV kiezen. 46% kiest voor de auto in plaats van het OV. 14% stapt vaker op de fiets. Uit het onderzoek komt naar voren dat mensen ook na de crisis voorkeur geven aan eigen vervoer. 34% stelt de auto te blijven gebruiken in plaats van het OV als de crisis achter de rug is.