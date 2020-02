Dit is de nieuwe F1 van Ferrari

In deze nieuwe f1 Ferrari gaan we Vettel en Leclerc dit seizoen zien.

Na de onthulling van de nieuwe livery voor Mercedes gisteren, is het nu de beurt aan Ferrari om het doek van hun nieuwe F1-auto te trekken. Evenals bij Mercedes moet je de verschillen vooral op detailniveau zoeken. Je hoeft in ieder geval niet bang te zijn dat je de auto’s niet zult herkennen dit seizoen. Het gaat hier wel daadwerkelijk om de nieuwe auto en niet alleen om de bestickering, zoals het geval was bij Mercedes.

Op aerodynamisch gebied is onder andere de rake gewijzigd. Deze is wat hoger geworden. Ook de voorvleugel van tteam Scuderia Ferrari heeft enkele lichte wijzigingen ondergaan.

Qua livery zien we startnummers in een nieuwe stijl, of beter gezegd in retrostijl. Verder prijkt op de zijkant nu de Italiaanse vlag, zodat de Italiaanse fans zeker weten voor wie ze moeten juichen. In tegenstelling tot Mercedes zijn er geen wijzigingen qua sponsors. Daarom ziet de livery er verder nog grotendeels hetzelfde uit als vorig jaar.

De nieuwe F1 bolide van Ferrari luistert naar de naam SF1000. Deze naam is een verwijzing naar het feit dat Ferrari dit seizoen zijn duizendste race zal rijden. Dat is natuurlijk een indrukwekkend aantal en daarom een verwijzing waard.

Het wachten is nu nog op de nieuwe wagen van Max Verstappen. De onthulling daarvan zal morgen volgen.