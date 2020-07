Nieuwe BMW M4 GT3 maakt eerste meters

Het achterwerk van de BMW M4 GT3 maakt in elk geval indruk.

Terwijl we met smart wachten op de straatversie van de nieuwe BMW M3 en M4 komt er uiteraard ook weer een kersverse racewagen. Die nieuwe racewagen betreft de BMW M4 GT3 en afgelopen zaterdag mocht een testauto zijn eerste meters maken in de frisse buitenlucht.

De raceauto kon zijn ding doen op en rondom het terrein van de BMW Group fabriek in Dingolfing, Duitsland. Achter het stuur zat testrijder Augusto Farfus. De Duitse autobouwer stelt dat belangrijke functies onder de loep zijn genomen met deze eerste meters in de echte wereld. Wat dit precies betekent laat het merk niet los. De M4 GT3 neemt het stokje over van de huidige M6 GT3 in het seizoen van 2022.

De volgende test staat gepland voor volgende week. De BMW M4 GT3 zal te vinden zijn in het zuiden van Frankrijk. In Miramas heeft BMW een testcentrum inclusief circuit waar de auto rondjes kan rijden.

Vervanger

Markus Flasch, CEO van BMW M GmbH, laat weten dat de nieuwe BMW M4 GT3 een groot gedeelte van zijn DNA deelt met de straatauto. Zo is onder meer dezelfde TwinPower turbo zes-in-lijn onder de kap te vinden. Met de huidige M6 GT3 gebruikt het merk een geblazen 4.4-liter V8. De specs van de M4 GT3 zes-in-lijn zijn, behalve dat we minimaal 500 pk mogen verwachten, nog niet bekendgemaakt

Hoewel de nieuwe BMW M4 GT3 pas vanaf het raceseizoen van 2022 echt mee gaat doen, komt de racer al volgend jaar in actie. Er zal deel worden genomen aan diverse races die onderdeel uitmaken van de testperiode met de GT3.

Uiterlijk

Zijn snoetje is nog geheim. Wel krijgen we een goede indruk van de achterkant van de auto. En die oogt dankzij de brede wielkasten lekker dik. Zo op het eerste gezicht lijkt een widebody op de nieuwe M4 niet te misstaan. Er zijn ongetwijfeld tuners die deze handschoen gaan oppakken.