Deze Audi Q7 komt met een Volkswagen-interieur

Hebben de bezuinigen bij de Volkswagen Groep een nieuw stadium bereikt, of is hier iets anders aan de hand?

Wie zich wel eens in Duitsland begeeft kan per toeval een testwagen tegenkomen. Als je de mogelijkheid hebt om wat dichterbij te komen dan is dit soms wel de moeite. Het kan namelijk best interessante info opleveren. Een Autoblog-lezer kwam deze zwarte Audi Q7 (rijtest) tegen op een parkeerplaats en nam wat kiekjes, terwijl de testrijders vermoedelijk in de tussentijd een dubbele Whopper aan het verwerken waren.

Wat meteen opvalt aan deze Q7 is het feit dat de uitlaatsierstukken ontbreken. De twee lullige pijpjes zijn open en bloot zichtbaar. Dit geeft al een beetje weg dat dit niet zomaar een Q7 is. Bovendien is het logo aan de voorkant afgedekt. Een blik in het interieur zorgt voor een gefronste wenkbrauwen. Op het stuur is het logo van Volkswagen te zien.

Vermoedelijk hebben we hier met de nieuwe Touareg te maken. De verwachting is dat Volkswagen later dit jaar de nieuwe SUV zal presenteren. Omdat de auto op het MLBevo-platform staat kan het Duitse autoconcern redelijk stiekem nieuwe modellen testen. De Q7 staat namelijk ook op dit platform, net als de Bentley Bentayga (rijtest) en de Volkswagen Phideon. De nieuwe Porsche Cayenne, de nieuwe Audi A8 (D5), de Q8 en de Lamborghini Urus komen ook op dit platform te staan.