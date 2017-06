Man koopt parkeerplaats voor bijna 600.000 euro

Je moet immers ergens je auto kunnen stallen.

Miljoenensteden brengen ook miljoenen problemen met zich mee. Ruimte is schaars en dit zorgt ervoor dat de huizenprijzen ook flink hoger liggen in vergelijking met gebieden waar niet veel mensen wonen. Met een woning ben je er in sommige gevallen nog niet. Je moet ook je auto kwijt kunnen. In Hong Kong, waar iedereen op een kluitje woont en gebouwen vrijwel alleen in de hoogte worden gebouwd, ligt de prijs voor een parkeerplaats dan ook erg hoog.

Rijkaard Kwan Wai Ming van investeringsbedrijf Huarong Investment Stock Corp kocht onlangs een parkeerplek in de wijk Sai Ying Pun op Hong Kong Island voor 5,18 miljoen Hong Kong Dollar. Omgerekend ruim 594.000 euro. Niet zozeer omdat Ming een parkeerplek nodig had, maar als investering. Naast woningen zijn parkeerplaatsen ook populaire investeringsobjecten.

Ter vergelijking: de duurste parkeerplek van Nederland is 125 mille in Amsterdam. Als je denkt dat 600.000 euro voor een parkeerplek krankzinnig is, dan ken je DEZE kerel nog niet, die in Londen voor 25 miljoen aan parkeerplaatsen kocht om zijn autocollectie te stallen. (via Mingpao)

Foto: een volle parkeerplaats, ter illustratie.