Deze Audi R8 begint de perfectie te benaderen

Heel veel hoef je er ook niet aan te doen, natuurlijk.

De Audi R8 is een beetje een vreemde eend in de bijt. Audi is over het algemeen een heel erg braaf merk. Zelfs de allersnelste ‘RS’-modellen zijn in basis relatief beschaafd.

De Audi R8 is met zijn atmosferische tiencilinder een uitzondering op die regel. Die motor bevindt zich ook nog eens achter de zitplaatsen én is in basis achterwiel aandgedreven. Dat wil zeggen, ja, het is een quattro, maar in standaard situaties gaat het meeste vermogen naar de achterwielen.

De Audi R8 die je op deze foto’s ziet is net even lekkerder dan een ‘gewone’ R8. Het is het laatste project van Brixton Forged. Deze firma is afkomstig uit Los Angeles, Californië. Zoals je uit hun naam kan herleiden, zijn lichtmetalen velgen hun specialiteit.

Zo ook bij deze Audi R8. Ze hebben gekozen voor een flink setje wielen. Aan de vooras zijn de velgen 20″ groot, achter meten ze 21″. In plaats van het verplichte zwart of saaie grijs, zijn ze in een opvallend onopvallende kleur gespoten: Olympic Bronze. Het is een trend die al langer aan de gang is ondergetekende doet denken aan de brons gekleurde velgen uit de jaren ’60 en ’70, die je toen veel op supercars tegenkwam.

Tevens is de R8 subtiel verlaagd, waardoor de wielkasten perfect gevuld worden. Nog een voordeeltje van deze Audi: het is het pre-facelift model. Deze toont net even wat strakker dan de wel érg druk aandoende facelift neus. Of er wat aan de motor is gedaan, is nog niet bekend. Standaard levert deze R8 V10 Plus zo’n 610 pk, wat meer dan voldoende is voor zeer aansprekende prestaties. En natuurlijk een bijzonder fraai geluid, zeker voor een Audi.