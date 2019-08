Officieel: Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid met 680 pk [update]

Eindelijk is het topmodel hier.

Met het bestaan van de Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid was het slechts wachten totdat Porsche een vergelijkbaar recept ging uitvoeren met de huidige Cayenne. Het heeft even geduurd, maar het resultaat is hier. De Cayenne Turbo S E-Hybrid en Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupé zijn modelvarianten om je vingers bij af te likken.

Porsche bewijst dat stekkeren wél leuk kan zijn. Tenminste, als je naar de specs en prestaties kijkt. De 4.0 liter turbo V8 is nog steeds goed voor 550 pk. In dit geval komt er een elektromotor om de hoek kijken met nog eens 136 pk. Dit brengt het systeemvermogen op 680 pk en 900 Nm koppel. Gekoppeld aan de achttraps Tiptronic S sprint deze Cayenne in slechts 3,8 seconden naar 100 km/u. De topsnelheid ligt op 295 km/u.

Naast dit nieuwe topmodel is ook de Cayenne E-Hybrid terug van weggeweest. Met 462 pk en 700 Nm koppel een stukje minder spectaculair in vergelijking met het topmodel. Deze heeft geen dikke V8, maar een 3.0-liter V6

Met de Turbo S E-Hybrid kun je tot 40 kilometer volledig elektrisch rijden. De E-Hybrid komt 43 kilometer ver. In de elektrische modus kan tot een snelheid van 135 km/u elektrisch worden gereden. In Hybrid Auto, Sport en de Sport Plus-modus helpt de elektromotor om meer vermogen af te geven aan de benzinemotor. Deze techniek is afkomstig van de 918 Spyder.

De lithium-ion batterij van 14.1 kWh is verstopt in de laadvloer van de SUV. De batterij is in 2,4 uur opgeladen met een standaard 7.2 kW AC lader. Op een 230 volt aansluiting duurt het zes uur om de batterij op te laden.

Porsche rust de Turbo S E-Hybrid (Coupé) met een aantal zaken standaard uit. Onder meer Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC), Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus), carbon keramische remmen, 21-inch velgen en adaptieve luchtvering zijn altijd aanwezig op het model.

Op moment van schrijven zijn de Nederlandse prijzen nog niet bekend. In Duitsland scoor je een Cayenne E-Hybrid voor 91.968 euro en de Coupé-variant kost 95.968 euro. De 680 pk sterke Cayenne Turbo S E-Hybrid kost daar 172.604 euro en de Coupé-variant 176.293 euro.

Update: De Nederlandse prijzen zijn bekend. De Cayenne E-Hybrid is er vanaf 104.100 euro. De Cayenne E-Hybrid Coupé kost 109.000 euro. De Cayenne Turbo S E-Hybrid gaat 190.400 euro kosten. De Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupé 194.200 euro.