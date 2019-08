15 Porsches 911 uit 20 jaar GT3-historie

Kies maar!

Er zijn soms van die momenten dat je met je neus op de feiten wordt gedrukt. Zo was onlangs de Porsche 911 GT3 jarig. Dat is niet zo opmerkelijk, want dat gebeurd ieder jaar. Nee, waar het om ging: de 911 GT3 is alweer twintig jaar oud. Dit terwijl ondergetekende zich goed kan herinneren dat de 911 GT3 uitkwam.

Het was de eerste performance-variant van de 996-generatie. De Turbo kwam namelijk een jaartje later. Het was de introductie van een bijzonder autotype, eentje waarbij het meer ging om de maximale sensatie, dan maximale prestaties – alhoewel de verscheidene Nordschleife-records anders doen vermoeden. De GT3 is een type 911 dat perfect geschikt is voor de enthousiasteling, trackday-tijger én de 911-liefhebber. Natuurlijk, de motor bevindt zich nog altijd aan de verkeerde kant, maar juist die kleine imperfectie maakt dit soort auto’s perfect. Dit zijn ze:

Porsche 911 GT3 (996.1) ’99

Deze auto is sowieso een verplicht nummertje in je collectie. Het is namelijk de allereerste Porsche 911 GT3. Ondanks dat de naam geen ‘RS’ is, deed de auto er wel heel erg aan denken. De auto was ook daadwerkelijk een link naar de motorsport. De 911 GT3 had een 3,6-liter boxer onder de kap, in feite een GT1-motor zonder de turbo’s. Dit Mezger-blok (vernoemd naar motorontwikkelingchef (Hans Mezger) werd gebouwd om toeren te maken. Qua prestaties was de 911 Turbo net even iets sneller, maar de GT3 bood veel meer sensaties.

Porsche 911 GT3 (996.2) ’03

De eerste 911 GT3 was geen enorm succes. Porsche bouwde er ook niet heel erg veel exemplaren van. De meeste mensen gingen voor de snellere Turbo of een leuk aangeklede Carrera. De auto kreeg echter lovende kritieken van het internationale autojournaille. De 911 GT3 van na de facelift deed daar nog een schepje bovenop. De 3.6 motor leverde nu 381 pk in plaats van 360 pk, wat op papier niet zo’n groot verschil is. Echter, volgens diverse specialisten is deze iteratie van het Mezger-blok iets krachtiger dan opgegeven, terwijl de eerste GT3 nauwelijks het opgegeven vermogen haalde. In werkelijkheid was het dus wel degelijk een aanzienlijk verschil.

Porsche 911 GT3 RS (996.2) ’03

Mede dankzij de uitstekende naam en faam die Porsche verwierf met de eerste GT3, zag het merk mogelijkheden om zijn status commercieel uit te buiten. Het resultaat was de 911 GT3 RS. Qua uiterlijk deed deze het meeste denken aan de 911 Carrera RS 2.7 uit 1973. Je kon deze 996 GT3 RS in één kleur krijgen: wit. Wel kon je kiezen uit rode of baby-blauwe striping. De wielen kregen deze kleur ook, erg fraai. Volgens Porsche leverde de motor exact dezelfde 381 pk. Ter homologatie waren het luchtinlaattraject en de uitlaat behoorlijk anders, waardoor deze blokken aanzienlijk sterker aanvoelen. Deze GT3 RS was een van de eerste modellen die je kon bestellen met keramische remschijven van Porsche.

Porsche 911 GT3 (997.1) ’05

Voor deze generatie was het publiek meer te porren voor een 911 GT3. De 997 was in feite slechts een ingrijpende facelift op basis van de 996, maar de ronde koplampen waren een welkome terugkeer. Dit model had wederom een zescilinder boxermotor achter de achteras, maar deze was nu goed voor maar liefst 415 pk. Vanaf de 997 hebben de GT3’s de uitlaat in het midden. Misschien wel een van de meest perfecte auto’s ooit gebouwd als het gaat om prestaties, rijbeleving en dagelijkse bruikbaarheid. Een auto met zeldzaam weinig minpunten, op het feit na dat praktisch iedereen er eentje heeft.

Porsche 911 GT3 RS (997) ‘07

De 996 GT3 was geen gigantisch succes. Niet omdat Porsche ze niet kon verkopen, maar omdat ze dat zelf niet deden. De reden is vrij logisch: de auto werd aan het einde van de 996-levensloop op de markt gebracht. Nu zit er wel vaker wat overlap in bij Porsche, maar men pakte door naar het nieuwe model. Net als voorheen is het verschil niet enorm groot. De 997 GT3 RS heeft de brede billen van de Carrera 4, terwijl de ‘gewone’ GT3 de bips heeft van de Carrera 2. Mede door die verbreding is de reductie in gewicht vrij weinig: 20 kilogram scheelt het met de gewone 997 GT3. In het felgroen een geheide klassieker.

Porsche 911 GT3 (997.2) ’09

De vorige generatie GT3 was dermate perfect dat het extreem lastig bleek om het concept te verbeteren. Het weerhield Andreas Preuningen (de ontwikkelingschef) er niet van om het toch te proberen. De wijzigingen zijn absoluut merkbaar. De GT3 kreeg bijvoorbeeld de beschikking over een 3,8-liter motor, nog altijd een Mezger. Maar deze was nu goed voor maar liefst 435 heerlijk huilende paarden. Naast de ‘3.8’ badges in de spoiler is de ‘997.2’ eenvoudig te herkennen aan zijn ‘centerlock’-velgen.

Porsche 911 GT3 RS (997.2) ’09

Deze auto is eigenlijk de moderne Ferrari 250 GTO. Tevens is het misschien wel een van de laatste echt rauwe, analoge auto’s. Om terug te komen op de 250 GTO: dat was een auto waarin je in stijl naar het circuit kon tuffen, daar iedereen om de oren reed en vervolgens weer in diezelfde auto naar huis kon keren. Bewijs: Horst von Saurma en Chris Harris deden dit met deze auto. Ze gingen in een standaard GT3 RS naar de 24 uur van de Nürburgring, reden 145 ronden (9e in hun klasse) en reden vervolgens nog 300 kilometer huiswaarts. De 997.2 GT3 RS is de eerste ‘RS’ die daadwerkelijk ook op papier meer vermogen levert dan de reguliere GT3: 450 pk in dit geval.

Porsche 911 GT3 RS 4.0 (997.2) ’11

Ook op basis van speciale uitvoeringen kun je hele speciale uitvoeringen bedenken. Er valt werkelijk niets te verbeteren aan de 997.2 GT3 RS, maar toch zag Porsche een paar verbeterpuntjes, waaronder de motor. Deze Mezger kon nog wel iets uitgeboord worden naar 4.0. Mede dankzij het gebruik van zeer exotische materialen bedroeg het vermogen maar liefst 500 pk. Dat is 140 pk méér dan de oer-GT3. Het was tevens de laatste 911 GT3 met een Mezger-motor achterin. In totaal zijn er slechts 500 exemplaren van gebouwd.

Porsche 911 GT3 (991.1) ’13

Voor veel puristen was de nieuwste generatie een grote deceptie. Ondanks dat feit dat de specificaties erg veel op elkaar leken, was het een compleet andere auto. Het 991-chassis was veel stabieler, veiliger en capabler. Helaas, voor sommigen, want het maakte dat de 991 ook aanzienlijk minder spannend werd. De 3.8 motor is ditmaal geen Mezger, maar nog altijd een atmosferische zescilinder die we kunnen rekenen tot de absolute kroonjuwelen van de automobiel. Naast de toegenomen volwassenheid kent deze GT3 twee grote ‘nadelen’. De auto heeft elektronische stuurbekrachtiging en een PDK-automaat. Aan de andere kant is het nog een geweldige 911 om elke dag mee te rijden: ondanks zijn features is de auto nog altijd veel opzwepender dan een fatsoenlijk uitgeruste 911 Carrera GTS.

Porsche 911 GT3 RS (991.1) ’15

Er was heel erg veel hoop gevestigd op de 991.1 GT3 RS. Deze auto moest namelijk alle tekortkomingen rechtzetten. Deze motor kan gek genoeg minder toeren draaien dan de gewone GT3: 8.800 in plaats van 9.000 tpm. Wel is de zescilinder in plaats van 3,8 nu 4 liter groot, waardoor ook het vermogen 500 pk is. Let wel: deze motor komt níet uit de GT3 RS 4.0 (997.2) vandaan, ondanks de gelijkwaardige prestatiecijfers. Wederom is een PDK de enige mogelijkheid om te kunnen schakelen.

Porsche 911 R (991.2) ’15

Waarschijnlijk is er over de Porsche 911 R meer geschreven dan dat er daadwerkelijk mee gereden wordt. Ondanks dat dit de ultieme rijders-911 is, bleek het voornamelijk de ultieme investeerders-911 te zijn. Het is in feite een 911 GT3 met een 4.0 blok, maar met een gloednieuw ontwikkelde handbak en een ‘cleane’ body zonder spoilers. Destijds werd aangenomen dat dit de laatste “échte” 911 zou zijn, wat ook direct de reden is dat iedereen plus hun vermogende moeder er eentje kocht om een gedeelte van hun pensioen veilig te stellen.

Porsche 911 GT3 (991.2)

In 2017 was het de beurt aan de tweede serie GT3 van de 991. Deze combineerde het slagvolume van 4 liter met een maximum toerental van 9.000. Het maximum vermogen bedroeg 500 pk, meer dan voldoende dus. De achterwielophanging en aerodynamica aan de voorkant werd gewijzigd ten opzichte van het oude model. Groot nieuws was de terugkomst van de handbak. Deze kwam rechtstreeks uit de 911 R. Wel is er een enorm verschil in prestaties – mét PDK is de GT3 aanzienlijk sneller. Maar ga je voor ‘beleving’, dan is het in ieder geval mogelijk.

Porsche 911 GT3 TP (991.2) ’17

De favoriete auto van veel autoliefhebbers. De GT3 Touring is eigenlijk niets meer of minder dan een 911 R zonder strepen. Het koetswerk, de velgen, de motor: alles is krek eender. Natuurlijk, de 911 R heeft die briljante ruitjesbekleding, maar als je de dames en heren van Porsche Exclusive lief aankijkt zetten ze dat ook in een 911 GT3 Touring. In tegenstelling tot de andere GT3’s kun je de TP bestellen met die fraaie aluminium sierlijsten, in plaats van die ‘basis-look’ zwarte lijsten. Dankzij de GT3 Touring zijn de 911 R’s een stuk betaalbaarder geworden, alhoewel beide nog altijd erg prijzig zijn.

Porsche 911 GT3 RS (991.2) ’18

Een van de meer recente toevoegingen aan de 911 range is de 911 GT3 RS. Wederom is deze voorzien van de 3.996 cc metende zescilinder, maar dankzij kleine tweaks wist Porsche er toch weer meer vermogen uit te halen: 520 pk en 460 Nm. Een opvallende noviteit zijn de zogenaamde NACA-ducts. Eveneens nieuw voor de GT3 RS is het optionele Weissach Package. Daarmee krijg je wat meer koolstofvezel exterieurpanelen, interieurafwerking en magnesium velgen. De 911 GT3 RS is er enkel met PDK.

Porsche 911 Speedster (991.2) ’19

Maar dit is toch gewoon een 911 Cabrio met een 4.0 motor? Eh, ja en nee. De Speedster hoort er eigenlijk niet tussen, maar het is een 911 met veel GT3-techniek die door de afdeling die GT3’s bouwt in elkaar wordt gezet. Het is in feite een 911 GT3 met een Carrera 4 Cabrio koetswerk. Dit klinkt raar, maar zo is het nu eenmaal. Aan de andere kant, van de Porsche 964 was er ook een Speedster, die aanmerkelijk rauwer was dan de 964 Cabriolet van die tijd. Enfin, de 911 Speedster is net in productie gegaan terwijl de 992 er nu al een tijdje is. Het is geen uitverkoopmodelletje, want ze zijn uiteraard erg prijzig. Wel is het volgens de kenners een waanzinnig goede investering. Vroeger had je auto’s die al in de folder aan het roesten waren, deze auto’s stijgen in de folder juist in waarde.