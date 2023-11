Deze Audi R8 is zeldzamer dan je denkt

Een R8 Spyder met een V8 en een handbak, dat is een combinatie die je bijna nooit ziet.

De tweede generatie Audi R8 gaat er al bijna uit, maar intussen ziet de eerste generatie er nog steeds niet verouderd uit. Dit is dus een knap staaltje design in de categorie ’tijdloos’.

Als je in de markt bent voor een eerste generatie Audi R8 is er genoeg aanbod, maar we hebben een uitvoering gevonden die je niet vaak tegenkomt. Dit is namelijk een R8 Spyder met een V8 én een handbak. En dat is een zeldzame combinatie.

Om te beginnen is het merendeel van de R8 Spyder’s geleverd met een V10. Let maar eens op: als je een R8 Spyder ziet heeft ‘ie 9 van de 10 keer de ovale uitlaten van de V10. Dit is mede vanwege het feit dat de V8 Spyder pas een jaar na de V10 Spyder leverbaar werd.

Combineer zo’n V8 vervolgens met een handbak en voila, je hebt een vrij unieke uitvoering. Om een idee te geven: van de 359 eerste generatie R8’s die op Nederlands kenteken staan, zitten er maar vier tussen in deze specificatie.

Is het terecht dat de meeste R8 Spyder-kopers voor de V10 gingen? Aan de ene kant is dat natuurlijk heel begrijpelijk, de V10 is sneller en klinkt fantastisch. Toch is er ook veel te zeggen voor de V8. Dankzij het lagere gewicht is dit namelijk de betere rijdersauto. Zeker in combinatie met de handbak.

Overigens kom je in deze auto qua geluidsbeleving ook weinig te kort, want deze R8 is voorzien van een Capristo-uitlaat. De auto heeft ook een bijpassend knallend kleurtje, namelijk Brilliant Red. Dat maakt deze uitvoering nog een stukje interessanter.

Kan deze Audi R8 Spyder met V8 en handbak je wel bekoren? De auto staat in België en wordt momenteel geveild via Collecting Cars. Je kunt nog meebieden tot en met dinsdag 17.08.

