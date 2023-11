Horner: ‘Ik sprak met vader Hamilton’

Christian Horner geeft iets meer informatie over het bommetje dat hij liet vallen.

Opvallend nieuwtje of roddel, net hoe je het wilt noemen, kwam deze week naar boven. Hamilton of iemand van zijn entourage zou bij Horner geïnformeerd hebben naar de positie van 2e rijder bij Red Bull voor 2024.

‘Nonsens’ volgens Lewis die zich genoodzaakt zag om te reageren tegenover journalisten in de aanloop naar de race van dit weekend. Volgens zoon Hamilton had hij bij iedereen nagevraagd en had er echt niemand een bericht gestuurd naar Christian. Hij kon zelfs in zijn eigen telefoon teruglezen dat Horner degene was die een bericht stuurde naar hem om misschien even aan het einde van het seizoen samen te zitten.

Vandaag komt Horner op zijn beurt weer met een reactie. Voor de microfoon van Sky F1 gooit hij Hamilton senior voor de bus. Volgens Christian heeft vader Anthony Hamilton met hem contact opgenomen om te informeren naar het stoeltje van Sergio Perez voor het 2024 seizoen

I had an exchange. Anthony’s a nice guy. He reached out, I think, I can’t remember, regarding around Sergio, and just asked an enquiring and suggestive question. Christian Horner tegenover Sky F1 news

“I don’t think he was enquiring about himself to come and drive.” Christian Horner prikt nog even door

Shots fired zou @jaapiyo zeggen. Leuke poging wel van Horner om deze epiloog van het raceseizoen dit weekend nog een beetje interessant te houden. Nu zetten we maar VT2 weer aan. Kijken of Max Verstappen ook nog een keertje in gaat stappen dit weekend. VT1 had namelijk erg weinig’starpower’.