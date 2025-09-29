Deze Audi RS3 bij Domeinen is niet helemaal compleet

Iemand zin in een bouwpakketje?

Als je een auto koopt bij Domeinen is het meestal een verrassing wat je krijgt. Soms lijkt een auto netjes, maar je weet nooit wat er allemaal aan mankeert. Dat is bij de RS3 die nu bij Domeinen staat anders. Bij deze auto is vrij duidelijk wat er aan mankeert.

De Audi RS3 is – jammer maar helaas – een usual suspect. Deze auto heeft nu eenmaal een bepaalde aantrekkingskracht bij minder frisse types. We weten niet wat er allemaal met deze auto is gebeurd, maar het resultaat is in ieder geval dat de auto half uit elkaar ligt.

Het eerste wat opvalt is het ontbreken van de voorwielen aan beide zijden. Althans, die liggen onder de auto. Dat zijn echter niet de enige onderdelen die gedemonteerd zijn. Onder de motorkap en in het interieur ontbreekt er ook van alles.

Gelukkig zien we dat er in de kofferbak diverse onderdelen liggen en er zit nog een losse krat met onderdelen bij. Met deze auto koop je in feite dus een bouwpakket. Leuk voor de sleutelaars in ons midden. We kunnen alleen niet garanderen dat de puzzel compleet is.

Er is een hoop af te dingen op deze RS3, maar het kleurtje is in ieder geval leuk. Het lijkt te gaan om Turbo Blau, wat net iets lichter is dan het bekende Nogaro Blau. Dit is een kleur die uitstekend staat op snelle Audi’s.

Mocht je interesse hebben in een leuk bouwpakketje: je kunt bieden vanaf €10. De veiling start later vandaag op Onlineveilingmeester.nl en loopt 8 oktober af.