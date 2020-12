Deze Audi RS6 C6 MTM met 742 pk is geen sleeper - Autoblog.nl

Met deze tien jaar oude Audi RS6 C6 MTM kun je eigenaren van een splinternieuwe RS6 het leven zuur maken.

Als je de nieuwe RS6 C8 naast een RS6 C6 zet, oogt die laatste opeens behoorlijk anoniem. De auto een sleeper noemen gaat wellicht wat te ver, maar de meeste mensen zullen niet verwachten dat er een brute Lamborghini-V10 onder de motorkap ligt.

Conservatiever

Aan de ene kant is het natuurlijk een geinig idee om een onopvallende auto te hebben die onderhuids een beest is. Aan de andere kant: als je een kleine twee ton stuk slaat op een auto, mag je dat er ook wel aan af zien. Audi speelt vandaag de dag in vooral op die laatste behoefte. Ten tijde van de C6 waren de ontwerpers uit Ingolstadt echter nog een stuk conservatiever qua design.

Ipanema Brown

Toch kun je iedere auto op laten vallen, zolang je maar de juiste kleur kiest. Deze specifieke RS6, die we op Marktplaats tegenkwamen, is zodoende allesbehalve anoniem. Dit exemplaar is namelijk gehuld in een bijzondere oranjebruine kleur, genaamd Ipanema Brown. Het is typisch zo’n kleur waar je zelf nooit aan zou denken, maar die eigenlijk heel goed staat.

Interieur

Het interieur is ook net wat anders dan de meeste RS6-en. Normaal gesproken is het vooral zwart (al dat niet in combinatie met grijs) wat de klok slaat, maar in dit geval zijn de stoelen en de deurpanelen uitgevoerd in crème. Het contrast met het zwart is zo wel erg groot, maar het kleurt in ieder geval leuk bij de bruine lak.

MTM

De kleurstelling is niet het enige wat deze RS6 speciaal maakt. Onderhuids is er ook wat aan de hand. De uitlaten geven al een hint: in plaats van de twee kenmerkende stortkokers van de RS6 zien we namelijk vier uitlaatpijpjes. Dit betekent niet dat we hier stiekem met een S6 te maken hebben, maar dat dit een RS6 is die een MTM-krachtkuur heeft gekregen. De V10 in deze RS6 produceert namelijk geen 580 pk, maar 742 pk.

Prijs

Deze bijzondere Audi RS6 C6 MTM wordt momenteel aangeboden op Marktplaats. Sinds 2010 is er 108.568 km op de klok gezet. De vraagprijs is €47.500, maar juich niet te vroeg: dat is exclusief btw. Geïnteresseerden zullen ook nog even navraag moeten doen naar het kenteken, want het kenteken dat in de beschrijving genoemd wordt bestaat niet.