Porsche schrokt extra stukje Rimac naar binnen

Zoals we afgelopen week ondervonden is Porsche druk bezig met de elektrificatie van het modelgamma. Eindelijk kregen we de productieversie van de Taycan te zien. Maar dat was nog niet alles! Porsche kondigde direct aan dat ook bij de andere modellen in het gamma meer en meer stekkers te vinden zullen zijn. Het heeft even mogen duren, maar voor de liefhebbers van elektrische Porsche’s was het eindelijk een grote goednieuwsshow dus. Of toch niet?

Lang niet iedereen is (en was) namelijk meteen volledig weggeblazen door de specs van de productie Taycan. Gezien alle furore eromheen, was het verwachtingspatroon wellicht gewoon te hoog. Porsche’s techneuten hadden grote woorden, maar op papier is wat de all the good names were Taycan kan niet veel indrukwekkender dan wat de dikste Tesla’s doen. De praktijk is misschien anders, maar dat zal nog moeten blijken.

Nou kan je als rijk en winstgevend merk/concern natuurlijk zelf gaan zitten bikkelen om tot wereldveroverende producten te komen, maar je kan ook gewoon innovatie inkopen. Eerder meldden we al dat Porsche ‘ondersteuning’ bood aan het Kroatische Rimac, nu blijkt dat ze hun belang hebben uitgebreid. De Duitsers zijn nu voor 15,5 procent eigenaar van het bedrijf dat Mate Rimac oprichtte in 2019. Inmiddels werken er al zo’n 550 mensen, terwijl het er dik een jaar geleden nog circa 400 waren. Zie jij al een AMGesque scenario ontvouwen waarbij Porsche Rimac langzaam maar zeker volledig verorbert?