Deze Audi S8 sleeper is sneller dan een Veyron!

En in deze Audi S8 Sleeper kun je nog een paar mensen meenemen.

Van alle grote sportsedans is de Audi S8 het coolst. Natuurlijk, de BMW 7 Serie van de E38-generatie speelde een hoofdrol in The Game, The World is Not Enough, Enemy of the State en The Transporter. Allemaal films die net zo goed oud zijn geworden als een R Kelly valentijnskaart. De Audi S8 speelde een hoofdrol in Ronin. Nuff said.

Het leuke van een Audi S8 is dat je wel de hardware hebt, maar dat de auto er niet zo mee te koop loopt. Een BMW M760i ziet er duur uit en een S63 AMG is niet het laatste woord in incognito zoeven.

De Audi S8 heeft de uitstraling van, eh, ja, een grote Audi. Dat geldt ook voor deze Audi S8 sleeper die je op de foto’s ziet. Dat is namelijk niet zó maar een S8.

Megaföhns

Nee, het is er eentje waar aan gesleuteld is. Niet qua uiterlijk, want de S8 ziet eruit als alle andere S8’en, dus als een Audi A8 met iets grotere wielen. De motor is flink onder handen genomen c.q. in feite helemaal opnieuw opgebouwd.

Bijna is alles is aangepast en/of voorzien van een upgrade. Het meest in het oog springend zijn de Garrett GTX3076-megaföhns.

Alles is vervolgens op maat aangepast. Denk aan andere inlaat, uitlaat, spruitstukken en ga zo maar door. Deze langeslag 4.0 TFSI’s (de nieuwe 4.0’s zijn ‘vierkant’) kun je bijzonder goed opvoeren.

In dit geval levert de motor 1.216,9 pk topvermogen en een maximum trekkracht van 1.343,70 Nm. Een auto met 216 pk en 343 Nm is niet ondergemotoriseerd te nomen, maar in beide gevallen krijg je er nu dus een ‘1’ voor. Ongelooflijk.

Prestaties Audi S8 Sleeper

En als we zeggen sneller dan een Bugatti Veyron, dan bedoelen we dat deze Audi S8 sleeper sneller is dan een Veyron. Op de 0-100 km/u sprint zal de Veyron (net) nog ietsje vlotter zijn, maar daarna kan de S8 zijn benen strekken.

Een Veyron doet 4,8 seconden over de sprint van 100 naar 200 km/u. Deze S8 in slechts 3,9 tellen. Van 200 naar 300 km/u wordt het gat alleen maar groter. In de Bugatti ben je dan 9,4 tellen bezig, de S8 is er al in 8,1 seconden.

Met die bizarre prestaties in het achterhoofd is de vraagprijs van deze Audi S8 sleeper een koopje. De verkoper wil er graag 65.000 euro voor hebben. En ja, dat is duurder dan sommige andere Audi S8’s van deze generatie.

Maar gekeken naar de prestaties is er niets dat in de buurt komt qua snelheid. Of luxe. Dus wat dat betreft is het ook nog eens het koopje van de eeuw. Interesse? De advertentie kun je hier bekijken!

