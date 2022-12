Pon heeft nieuw automerk in de aanbieding

Ja dames en heren, Pon heeft een nieuwe automerk in de aanbieding naast het enorme aantal merken dat ze al voeren op het moment.

Iedereen kent Pon wel. De naam is al onlosmakelijk verbonden met Volkswagen. Sterker nog, mede dankzij Ben Pon is er een Volkswagen Transporter. Dus VW heeft ook veel aan Pon te danken. Uiteraard importeert het merk Volkswagens, maar ook de merken van dat segment.

Denk aan volumemerken als Seat en Skoda en de premium merken Audi en Porsche. Vervolgens zijn er nog de luxemerken als Bentley, Bugatti en Lamborghini. Daar is voor vandaag nog een merk bijgekomen!

Pon heeft nieuw automerk!

Jazeker, Pon breidt zijn merkportfolio uit met … Rimac! Jazeker, dit hypercarmerk is nu ook in Nederland vertegenwoordigd. Het valt onder de vlag van Pon luxury & Performance Cars. Het is dus niet zo dat je nieuwe Rimac zij aan zij staat met de Seat Ibiza en Skoda Scala. Nee, onder Pon Luxury Performance Cars vallen Porsche, Bugatti, Lamborghini, Bentley en nu dus ook Rimac.

De eerste auto die je kan bestellen is de Rimac Nevera. Deze hypercar is wereldwijd gehomologeerd en mag ook in Nederland op kenteken gezet worden. Het is een van de snelste auto’s die je in Nederland kunt kopen. Eh, waarschijnlijk is het de snelste. Het vermogen is namelijk 1.914 pk.

Daarmee kun je in 9,3 seconden accelereren naar 250 km/u. De ‘normale’ topsnelheid is 350 km/u, maar er is ook een ‘speciale’ topsnelheid van 410 km/u. Dat is dan ‘speciaal’ als in een bepaalde modus, niet ‘speciaal’ zoals het onderwijs dat mijn zus heeft genoten.

1.700 werknemers

Je kan niet alleen de accu snel leegrijden, maar ook snel weer ‘vullen’. 350 Kw is altijd mogelijk, maar een 500 Kw onder de juiste omstandigheden ook. Het is vooral toekomstbestendig, want meer dan 200 kW laden is vrij zeldzaam, ook in Nederland.

Mocht je je afvragen hoe een klein merk als Rimac geld kan verdienen, dan komt niet door de auto’s. Deze dienen echt als uithangbord van wat het merk kan. Rimac verdient het meeste geld aan de ontwikkeling voor andere fabrikanten, vandaar ook de 1.700 (!) medewerkers.

Rimac is al sinds 2011 aan het investeren in elektrische mobiliteit en heeft een behoorlijke voorsprong. Zo is de aandrijflijn van de Porsche Taycan mede ontwikkeld door Rimac. Prijzen van de Rimac Nevera zijn nog niet bekend, maar elektrische auto’s zijn lekker goedkoop in de motorrijtuigenverzekering én er is (nog) geen BPM.

