Is dit het neusje van de Alfa Romeo Giulia GTA?

De komst van een hetere Alfa Romeo Giulia, met waarschijnlijk de naam GTA, is al een keer gemeld. Nu duikt er een foto op van een wel héél boze Alfa.

Het wordt dit jaar vier jaar geleden dat we voor het eerst kennis mochten maken met de Alfa Romeo Giulia. De auto was een soort ‘Alfa Romeo Reborn’ en dat mocht ook wel eens. Een aantal jaar werden de Alfa-dealers opgesierd door niks anders dan de stokoude MiTo en Giulietta, naast de 4C die meer voor de liefhebber is. Met de Giulia en later de Stelvio waren er weer twee bloedserieuze middenklassers beschikbaar.

De liefhebber eerst

Wanneer merken als BMW en Audi een nieuwe auto presenteren, doen ze altijd eerst de versie zonder poespas. Dat zijn de modellen waaraan je kunt verdienen: de leuke(re) M- of RS-modellen komen later. Alfa Romeo maakte ons in 2016 juist als eerste blij met de Quadrifoglio. De 2.9 liter V6 is gemaakt door Ferrari en levert 510 pk op de achterwielen: met de optie om een handbak te bestellen. Dat was op papier meteen de beste supersedan in zijn klasse. En de wereld werd er blij van, bovendien zou je zo de Giulia zonder Q-behandeling kunnen zien als de ‘downgrade’, in plaats van de superversie als upgrade te beschouwen.

Gerucht versterkt

De reguliere Giulia met een reeks normale tweeliter benzine- of dieselmotoren, is samen met de Quadrifoglio dus al bijna vier jaar goed voor het bedienen van de middenklasse op zijn Italiaans. Recent zijn deze bijgepunt voor het nieuwe modeljaar, maar er schijnt nog een grotere facelift aan te komen. En ineens was daar het gerucht dat er in juni een nieuwe top-Giulia zou komen die de historische naam GTA mag dragen. Alfa Romeo weet vaker veelbelovende dingen te testen die dan toch niet of veel te laat op de markt komen. Maar, een spyshot laat zien dat er toch iets gaande is.

Het neusje van bovenstaande Giulia is toch even iets heftiger en dikker dan die van de Quadrifoglio. Hij kijkt ook iets bozer uit zijn koplampen, zo je wil. Oké, dit vage plaatje bevestigt geen geruchten, maar twee vage bronnen vormen soms één complete set.

GTA in juni

De nieuwste editie van Grand Theft Auto is nog niet klaar, maar de Alfa Romeo Giulia GTA zou zoals gezegd in juni aan ons gepresenteerd worden. De basis blijft de Giulia en de motor blijft de 2.9 liter V6. Het blok zou voor de nieuwe versie 620 pk moeten leveren. Dat is ongekend veel voor een M3-, C63- of RS4-rivaal: hoeveel er van waar is, en of hij er inderdaad heftiger uit ziet zoals dit lek: we gaan het zien.