Deze auto gaat langer mee dan jij

Reken maar van yes.

We moeten er rekening mee houden dat het leven eindig is. Het einde der tijden kan aanbreken. Het gebeurde in het Krijt-tijdperk zo’n 65 miljoen jaar geleden en een ijstijd komt om de zoveel tijd nog wel eens voorbij. Tijdens zo’n heftige wisseling die op de aarde wordt getrokken is het mooi om te zien dat sommige organismen gewoon stug doorgraan met leven. Krokodillen of kakkerlakken houden het lang uit. Mos schijnt ook erg succesvol te zijn. De Toyota Land Cruiser pas ook in dat lijstje.

Vergeeft u mij de veel te lange inleiding, maar de Land Cruiser is typisch zo’n auto die te weinig aandacht krijgt die de auto verdient. De Toyota Land Cruiser is namelijk een verdomd goede auto. Vrij van pretenties. En het mooiste is, ze blijven maar doorrijden, maakt niet uit wat de omstandigheden lijken te zijn. Er zijn twee ‘lijnen’ van de Land Cruiser. Je hebt de ‘200’-modellen van de Land Cruiser. Deze hebben de dikke V8 motoren en hebben dezelfde afmetingen als een middelgroot dorp in de Noord-Oostpolder.

Een maatje daaronder vinden we deze, de Land Cruiser ‘150’, ook wel ‘Prado’ genoemd in sommige landen. Deze heeft een viercilinder motor onder de kap en is ook te krijgen met een korte wielbasis. Dit is nog de echte, goudeerlijke, nuchtere rouwdouwer met een karakter dat we helaas te weinig terugzien bij de huidige SUV’s. Om toch een beetje hipper te worden heeft de Land Cruiser 150 een facelift gehad. Zo kan de uit 2013 stammende auto er weer een tijdje tegenaan.