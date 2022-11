Deze auto haalde als enige géén vijf sterren bij nieuwe crashtests

Nee, het is geen Chinese auto.

De EuroNCAP is weer druk bezig geweest met auto’s te pletter te rijden in een nieuwe ronde crashtests. De persberichten van fabrikanten die trots melden dat hun auto vijf sterren heeft gehaald stromen binnen. Dat is allemaal hartstikke mooi natuurlijk, maar vijf sterren is tegenwoordig normaal.

Van de zestien nieuwe auto’s die getest zijn door de EuroNCAP haalden er namelijk vijftien de maximale score. Daaronder waren de laatste versie van de Tesla Model S, de Smart #1, de Hyundai Ioniq 6 en de nieuwe Range Rover (Sport). Die zijn allemaal zo veilig als het maar kan.

Chinese nieuwkomers scoorden ook – wederom – goed. Zowel de NIO ET7 als de Wey Coffee 02 harkten gewoon vijf sterren binnen. Bij de NIO mag dat ook wel, want dit is een auto die in de prijsklasse van de Mercedes EQS zit.

Er was maar één auto die er niet in slaagde vijf sterren te scoren en dat was de DS 9. Dat was onder andere te wijten aan het feit dat de DS een “agressieve impact” heeft bij een frontale aanrijding met een andere auto.

Als een auto volgens de huidige maatstaven vier sterren haalt is het alsnog een zeer veilige auto, laat dat even duidelijk zijn. Toch laten de Fransen ergens wat steken vallen, als alle andere auto’s wel vijf sterren halen.

Stellantis lijkt sowieso ietsje achter te lopen als het om veiligheid gaat. De Citroën C5 X en de drieling Astra/308/DS 4 haalden namelijk ook vier sterren in plaats van de gebruikelijke vijf sterren.

Foto’s: EuroNCAP