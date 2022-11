Koop dan: de dikste Jag van Nederland

Er is op Marktplaats een rode Jaguar XKR-S verschenen en die maakt enorm hebberig.

Voor sommige Jaguars moet je redelijk oud van geest zijn (of gewoon oud), maar er zijn ook Jaguars die alle leeftijden aanspreken. Een mooie F-Type, daar wordt iedereen wel hebberig van. Of wat dacht je van een Jaguar XKR-S?

Er was natuurlijk eerder al een dikke versie van XK in de vorm van de XKR, maar dat was nog steeds een gentlemen’s auto. Met de XKR-S dachten ze bij Jaguar ‘fuck it’ en bouwden ze een auto die gewoon heerlijk ordinair was.

Met een supercharged V8 die 550 pk en 680 Nm naar de achterwielen stuurde was het eigenlijk een Britse muscle car. Met rokende banden wegrijden is niet hoe het heurt, maar in deze Jag is het heel makkelijk.

Het uiterlijk past ook uitstekend bij het muscle car-karakter van deze auto. Vier uitlaten had de XKR ook al, maar de XKR-S doet daar nog een dikke spoiler en een agressieve voorbumper bij. En het geluid is ook allesbehalve beschaafd.

In Nederland is de Jaguar XKR-S een uiterst zeldzame verschijning, want van de coupé staan er maar acht stuks op gele platen. En daarvan zijn er maar twee uitgevoerd in rood. Daarmee heb je dus echt iets bijzonders in Nederland. En Italian Racing Red staat ‘m verdraaid goed.

Één van deze twee rode XKR-S Coupés staat nu dus op Marktplaats, wat goed nieuws is voor iedereen die hier ook hebberig van wordt. Voor €66.950 kan deze brute Brit van jou zijn.