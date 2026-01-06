Deze auto is een stuk moderner dan de koplampen doen vermoeden

Een nieuwe auto met een old school neus.

Klapkoplampen zijn niet meer van deze tijd. Tenminste, als je de autofabrikanten mag geloven. Je weet wel, te duur, te ingewikkeld, niet veilig genoeg voor voetgangers en ook in de aerodynamica helpen ze niet bepaald mee. Zelfs bij moderne retroprojecten zoals de nieuwe Countach of de herboren Testarossa bleven de iconische klappers helaas afwezig. Toch is er licht aan het eind van de tunnel en blijkt één partij anders over de iconische klaplamp te denken: Result Japan.

De Japanse tuner grijpt terug naar een van Toyota’s grootste helden en komt met de NEO86: een moderne Toyota GT86 die visueel even terug is gegaan naar de jaren ’80. Geen matige knipoog, maar echt een volledige make-over met de enige echte functionele klapkoplampen.

Dat is natuurlijk geen toeval. De Toyota 86, in al zijn verschijningsvormen, vindt zijn oorsprong bij de legendarische driftauto, de Toyota AE86 Trueno. Licht, klein, achterwielaandrijving en een flinke dosis rijplezier. Wat de huidige 86 nooit heeft gehad, zijn de toffe klapkoplampen die de Trueno zo herkenbaar maakt. Result Japan vond het blijkbaar tijd om daar toch even verandering in te brengen.

Het neusje van de NEO86 is compleet nieuw. Een platte motorkap, hoekige bumper, klassieke richtingaanwijzers en gele mistlampen zorgen samen voor die heerlijke retro jaren 80-uitstraling. De klapkoplampen zelf zijn voorzien van rechthoekige units, zonder moderne lampjes of hypermoderne led-techniek. Retro betekent hier dus ook echt retro.

Om het geheel toch een beetje in balans te houden zijn de spatborden fors verbreed, zowel voor als achter. Inclusief zichtbare bouten, want waarom zou je subtiel doen? Een frontlipje, side skirts en retro-geïnspireerde wielen maken het plaatje af. Het demomodel is uitgevoerd in een zwart-witte kleurstelling die verdacht veel doet denken aan Initial D. Toeval? Wie weet…

De NEO86 kan jij live bekijken op de Tokyo Auto Salon 2026, waar ook de pre-orders worden geopend. Prijzen zijn nog niet bekend, maar we kunnen je alvast verklappen dat het waarschijnlijk niet goedkoop zal worden. Wel is duidelijk dat het pakket wereldwijd aangeboden gaat worden en geschikt is voor meerdere varianten uit de 86-familie.

De fabrikanten mogen klapkoplampen dan wel hebben opgegeven, maar de Japanse tuners zijn er nog lang niet klaar mee. En eerlijk is eerlijk, wie houdt er nou niet van klaplampen?