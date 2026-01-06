F1-bekende houdt verbrandingsmotor in leven met nieuwe V10-raceklasse

Krijgt de Formule 1 concurrentie van iemand die al jarenlang in de sport rondloopt?

Dit jaar krijgen we te maken met een compleet nieuwe Formule 1. De auto’s gaan volledig op de schop en ook de aandrijflijn verandert. De 1,6-liter V6 loopt op synthetische brandstoffen en zorgt nog maar voor 50 procent van de aandrijving. De rest komt van de elektromotor. Daar hebben de échte raceliefhebbers toch helemaal geen zin in? Zij zien liever de terugkeer van V8- en/of V10-motoren. Precies in dat gat springt een naam die F1-volgers bekend zal voorkomen.

De nieuwe raceklasse heet ‘HybridV10′. Laat je niet afleiden door dat hybride gedeelte. Dat is er enkel en alleen om de auto’s enigszins duurzaam te maken. Het gaat om de tiencilinder. Overigens wordt er al gesproken over V10- en V8-raceauto’s, maar het is niet duidelijk of die klasse dan ook HybridV8 gaat heten.

Het brein achter HybridV10

De grote baas achter HybridV10 is de man op de foto hieronder. Nee, niet Verstappen-teammaat Isack Hadjar. Anthony Hamilton, de vader van Lewis Hamilton, zit achter de nieuwe klasse. Cool toch? Terwijl zoonlief bezig is met alcoholvrije tequila verkopen en de wereld redden, gaat papa doodleuk gillende V10-racers faciliteren. Of zou Lewis Hamilton binnenkort uit de F1 stappen om in de raceklasse van zijn vader te gaan racen?

Het grote nieuws wordt bekendgemaakt op Instagram. Daarin legt HybridV10 in grote lijnen uit wat het van plan is. De motorsportklasse is geen onderdeel van de FIA of andere raceorganisatie. Het heeft zijn eigen bestuur, filosofie en langetermijnvisie.

V10-geluid

De fan staat centraal bij HybridV10. Een van de manieren om het publiek bij de actie te betrekken, is uiteraard de keuze voor de tien- en achtcilinder. De motoren zijn ook nog eens atmosferisch. Als voorproefje staat er een soundclip op de website van HybridV10. Als dit ongeveer het geluid gaat zijn van de motoren, dan belooft dat veel goeds.

Verder lijkt de filosofie van de sport veel op de F1. Teams kunnen bestaande of nieuwe merken zijn, maar ook individuen of zelfs landen. Deze ploegen bouwen een eigen auto binnen een bepaalde set regels en een maximum budget met de vrijheid om creatief te zijn. Zeg maar de F1 in een notendop.

De beste coureurs, monteurs, ontwerpers en techneuten blijven niet bij hetzelfde team. Er komt een draftsysteem zoals in de Amerikaanse sporten waardoor de teams meer kans hebben op knappe koppen en de beste coureurs. ”Talent en inzet zijn belangrijker dan je achtergrond”, zo omvat HybridV10 het.

Wanneer kun je naar HybridV10 kijken?

Het uiteindelijke doel is om een motorsportklasse op te zetten die meer open en verbonden met de fans is en ook aantrekkelijker, innovatiever en leuker is dan het huidige aanbod. De bedoeling is om dit en volgend jaar te gebruiken om een fanbase op te bouwen, potentiële teameigenaren te ronselen en een eerste ontwerp op de mat te leggen. Ergens in 2027 moeten ook de eerste tests plaatsvinden.

Het eerste volledige raceseizoen moet dan al in 2028 en 2029 voorvallen. Er moeten dan 24 V10-auto’s meedoen en 24 V8-auto’s. Nog meer informatie krijgen we deze maand nog. Het laatste woord is aan Anthony Hamilton: ”Ik kan dit alleen opbouwen, maar ik doe het liever met de fans en met degenen die willen bijdragen aan de toekomst van een nieuw motorsportplatform.”

Hoofdfoto ter illustratie: Ultima Can-Am V10