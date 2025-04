Koop de duurste (en dikste?) diesel van Marktplaats

Dit is op dit moment de duurste (en dikste?) tweedehands diesel op Marktplaats.

Diesel is helemaal uit. Maar er zijn ook positieve dingen te bedenken. Zo stoot een dieselauto (niet persé deze dieselauto) gemiddeld minder fijnstof uit dan bijvoorbeeld een plug-in hybride.

Mocht je van dit verhaal, of gewoon in het algemeen, zin hebben gekregen in een dikke diesel, dan hebben we hier voor je de duurste personenauto met dieselmotor die we tweedehands op Marktplaats kunnen vinden. (Dus vracht-/bestelauto’s en nieuwe auto’s uitgefilterd).

Een moddervette Mercedes-Benz G-Klasse uit 2021. Onder de motorkap een 2,9 liter zes in lijn motor met 330 pk. Van nul naar honderd in 6,4 seconden en een topsnelheid van 210 kilometer per uur. Totaal leeggewicht is 2.351 kilogram en er mag een woonwagen achter tot 3.500 kilogram. Pas 59.633 kilometer op de teller, dus amper ingereden.

Duurste diesel van Marktplaats is afgeladen

Er mag dan een dieselmotor onder de kap liggen, hij ziet er in ieder geval sportief aangekleed uit. Het is overal AMG logo’s wat de klok slaat. AMG badges, AMG wielen enzovoorts. De auto is afgeladen met opties. Onder andere lederen interieur, stoel verwarming, stoelventilatie, massagefunctie, verwarmbare achterbank, 20 inch lichtmetalen wielen, LED koplampen, adaptief dempingssysteem, warmtewerend glas en natuurlijk het “hello Mercedes” MBUX systeem.

De duurste diesel van Marktplaats heeft al een trekhaak en met zijn permanente vierwielaandrijving kan de auto elke denkbare uitdaging aan. Uiteraard zijn alle mogelijke veiligheidssystemen aan boord en er is niets te bedenken of deze diesel G heeft het in huis.

Let ook even op het opschrift G-Manufaktur. Manufaktur is het individualiseringsprogramma voor exclusieve exterieuruitrustingen en hoogwaardige interieuruitrustingen van Mercedes-Benz. Hier is aandacht aan besteed dus!

Dikke portemonnee

Mag allemaal wel wat kosten natuurlijk, die duurste diesel van Marktplaats. Want deze vier jaar oude G-Klasse kan van jou zijn voor de lieve som van 179.950 euro. Maar daar houdt het niet op, want qua motorrijtuigenbelasting moet je wel zo’n 290 euro per maand overmaken naar de roverheid (beetje afhankelijk van waar je woont). Tanken moet je ook regelmatig want met een verbruik van zo’n 1 op 9 is de tank sneller leeg dan je lief is.

Enthousiast geworden van deze duurste (en dikste?) diesel mastodont op Marktplaats? Bekijk dan de bijna tachtig foto’s in de Marktplaatsadvertentie. Je zou er toch bijna weer diesel van gaan rijden?