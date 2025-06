3 maanden gratis Flitsmeister Pro voor Nederlanders: zo pak je het voordeel

Geniet van de cashback-actie van Bybit!

Ben je op zoek naar de perfecte navigatieapp voor je dagelijkse ritten of de lange tocht naar je zomervakantie bestemming? Dan moet je Flitsmeister Pro hebben. Normaal gesproken betaal je voor deze app, maar dankzij crypto-platform Bybit kun je nu drie maanden lang gratis Flitsmeister Pro gebruiken. We leggen je uit wat je daarvoor moet doen.

Zo werkt het: 3 maanden gratis Flitsmeister Pro

De actie is simpel: wie een nieuw account aanmaakt bij Bybit, een gratis Bybit Card aanvraagt en daarmee Flitsmeister Pro betaalt, krijgt het volledige bedrag voor 3 maanden teruggestort als cashback. Geen vouchers, geen wachttijden — gewoon direct geld terug op je kaart! Het systeem werkt via Apple Pay of met jouw kaartgegevens.

Let op: de actie geldt alleen voor nieuwe Bybit-gebruikers.

Waarom Flitsmeister Pro?

Flitsmeister is dé app voor Nederlandse automobilisten die files, flitsers en andere frustraties in het verkeer willen vermijden. De Pro-versie biedt extra functies die vooral onderweg van grote waarde zijn:

Geen advertenties

Snellere en uitgebreide meldingen

Ondersteuning voor Apple CarPlay & Android Auto

Vroegtijdige waarschuwingen voor snelheidscontroles en verkeersdrukte

Normaal gesproken is Flitsmeister Pro een betaald abonnement, maar dankzij deze cashbackactie rij je er nu drie maanden lang kosteloos mee rond.

Waarom deze actie?

Bybit is een van de grootste crypto-platformen ter wereld en richt zich steeds nadrukkelijker op de Nederlandse markt. Via hun lokale platform (powered by SATOS) bieden ze onder meer iDEAL-betalingen, een kantoor in Amsterdam én een crypto-betaalkaart die gewoon in de supermarkt werkt. Met deze actie laten ze zien dat crypto óók praktisch en voordelig kan zijn in het dagelijks leven.

Zo krijg je gratis Flitsmeister

Maak een nieuw account aan op Bybit Rond je identiteitsverificatie (KYC) af Vraag je gratis digitale Bybit Card aan Betaal je Flitsmeister Pro-abonnement met de kaart Ontvang 100% cashback voor 3 maanden

Of je nu flitsers ontwijkt in Frankrijk of de ochtendspits trotseert op de A2: met deze actie profiteer je van gratis Flitsmeister Pro én een slimme kennismaking met crypto.

Meer weten? Ga naar de actiepagina en claim je voordeel!