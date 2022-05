Mine’s Skyline R32 restomod is ultieme perfectie

De Mine’s Skyline R32 restomod is de gaafste auto die je vandaag op het internet gaat zien.

Als we het hebben over restomodden, zien we bijna altijd hetzelfde. Een oude Porsche 911 met klassieke looks en nieuwe features. Ook een Defender of Muscle Car leent zich er uitstekend voor. Voor vandaag hebben we de Mine’s Skyline R32 restomod voor je. Het is verreweg de gaafste auto die je vandaag gaat zien.

Het mooie eraan is namelijk dat er enorm veel aan verspijkerd is aan de Nissan, maar dat je dat niet direct ziet. Elke kleine aanpassing is een kleine verbetering. Uiteindelijk levert dat simpelweg een betere auto op. Mocht je Mine’s niet kennen, dat is een Japanse tuner die zich voornamelijk bezighoud met he sneller en beter maken van GT-R’s, Evo’s en andere geweldige Japanse auto’s. Zie het een beetje als het Japanse Ruf. Hoge kwaliteit, focus op technische verbeteringen met een uitstekende driveability.

Built by Legends

Die originele producten worden allemaal iets ouder. Reden genoeg voor het bedrijf ‘Built by Legends’ om aan de slag te gaan. Het resultaat is deze originele Mine’s Skyline R32 restomod. Wat ze doen bij Built By Legends is bijna letterlijk het fabrieksnieuw maken van een auto en dus ook deze Nissan Skyline. Dat betekent geen knopjes nieuw make, een veerpoot oppoetsen en een laagje glascoating maar gewoon echt alles vernieuwen.

Daarbij werd de auto niet teruggebracht in originele specificatie. Nee, het is nog altijd een Mine’s Skyline R32 restomod. De RB26 is met de hand opnieuw opgebouwd. Er is meer vermogen dooor onder andere de cilinderinhoud te vergroten (naar 2.8 liter) en de Mine’s VX-software te gebruiken. Het resultaat is 500 pk en een maximumtoerental van 8.000 toeren. Er is een schroefset van Ohlins (topspul) en er is een Big Brake Kit van Brembo aanwezig.

Prijs Mine’s Skyline R32 restomod

Built by Legends heeft de Skyline voorzien van allerlei carbon onderdelen. Die vallen niet op. Ze hebben het zwarte plastic vervangen voor zwart carbon. Daardoor zie je het pas op de detailfoto’s. Uiteraard is de auto voorzien van een nieuwe (5-laags) verfkuurtje. Ook zijn er gesmede Rays-velgen, type RE-71 RS met 255/35 R18 banden rondom.

Dan als laatste het interieur. Dat is in de Skyline gewoon keurig jaren ’90 Japans. Maar in dit geval is er een hoop alcantara en ander hoogwaardig materiaal om uitstraling te stroken met de prijs. Die wordt niet vermeld, maar het kan niet anders zijn dat dit een bijzonder prijzige exercitie is.

