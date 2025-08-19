Je wist niet dat deze Nissan Skyline R34 ook bestond #MijnAuto

Autoblog.nl

In deze Mijn Auto ontmoet Martijn autoliefhebber Ronnie in zijn R34 GTX Sedan uit 1998.

Anders dan de beroemde R34 GT-R is deze versie achterwielaangedreven, met een 2.5L zes-in-lijn turbomotor, handbak en enkele upgrades zoals een aangepaste intercooler, uitlaat en ECU-tuning.

Resultaat: rond de 300 pk, goed voor veel rijplezier, zonder over-the-top cijfers. Qua rijden voelt de auto strak en communicatief, al mist hij de stijfheid van Ronnie’s BMW’s. Toch maakt de beleving – turbogeluid, gasrespons, rijgevoel – dat ruimschoots goed. Onderdelen zijn motorisch goed te krijgen, maar plaatwerk kan een uitdaging zijn en komt vaak uit Japan, Australië of Dubai.

  3. O plaat zegt

    Zalige wagen, alle respect voor de liefhebber die hem hier importeert en onderhoud. Rijden met het stuur aan de verkeerde kant zou echter iets zijn dat nooit voor mij zou zijn inhalen of een parking is al direct problematisch als je alleen bent, al zag ik wel ooit eens een dergelijke skyline in achteruit voor mij aanschuiven bij de Quick drive in, vondt dit best lachen. En die opmerking over BMW tja, bij zo’n skyline moet je zowat elk onderdeel vervangen door een tuning stuk in de hoop dat hij ooit bijna zo goed is als een BMW E46. Dat weet je als je een Nissan koopt.

