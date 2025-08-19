Je wist niet dat deze Nissan Skyline R34 ook bestond #MijnAuto

In deze Mijn Auto ontmoet Martijn autoliefhebber Ronnie in zijn R34 GTX Sedan uit 1998.
Anders dan de beroemde R34 GT-R is deze versie achterwielaangedreven, met een 2.5L zes-in-lijn turbomotor, handbak en enkele upgrades zoals een aangepaste intercooler, uitlaat en ECU-tuning.
Resultaat: rond de 300 pk, goed voor veel rijplezier, zonder over-the-top cijfers. Qua rijden voelt de auto strak en communicatief, al mist hij de stijfheid van Ronnie’s BMW’s. Toch maakt de beleving – turbogeluid, gasrespons, rijgevoel – dat ruimschoots goed. Onderdelen zijn motorisch goed te krijgen, maar plaatwerk kan een uitdaging zijn en komt vaak uit Japan, Australië of Dubai.
Reacties
lecomte zegt
Jawel hoor. Wellicht kunnen jullie de volgende titel beter gaan gebruiken: Ken je deze al? Of iets in die strekking.
scoobyej20 zegt
Jawel hoor, van zowel de 32, 33 als de 34 is er een 4 deurs sedan gts/gts-t gemaakt met de RB20 of 25.De stagea is de station versie, heeft dezelfde RB25DET. Helaas vaak geleverd met automaat.
O plaat zegt
Zalige wagen, alle respect voor de liefhebber die hem hier importeert en onderhoud. Rijden met het stuur aan de verkeerde kant zou echter iets zijn dat nooit voor mij zou zijn inhalen of een parking is al direct problematisch als je alleen bent, al zag ik wel ooit eens een dergelijke skyline in achteruit voor mij aanschuiven bij de Quick drive in, vondt dit best lachen. En die opmerking over BMW tja, bij zo’n skyline moet je zowat elk onderdeel vervangen door een tuning stuk in de hoop dat hij ooit bijna zo goed is als een BMW E46. Dat weet je als je een Nissan koopt.
fanboy zegt
Iedereen die Gran Turismo speelde of iets van Japanse auto’s af weet, weet dat er veel versies zijn van de Skylines