Je wist niet dat deze Nissan Skyline R34 ook bestond #MijnAuto

In deze Mijn Auto ontmoet Martijn autoliefhebber Ronnie in zijn R34 GTX Sedan uit 1998.

Anders dan de beroemde R34 GT-R is deze versie achterwielaangedreven, met een 2.5L zes-in-lijn turbomotor, handbak en enkele upgrades zoals een aangepaste intercooler, uitlaat en ECU-tuning.

Resultaat: rond de 300 pk, goed voor veel rijplezier, zonder over-the-top cijfers. Qua rijden voelt de auto strak en communicatief, al mist hij de stijfheid van Ronnie’s BMW’s. Toch maakt de beleving – turbogeluid, gasrespons, rijgevoel – dat ruimschoots goed. Onderdelen zijn motorisch goed te krijgen, maar plaatwerk kan een uitdaging zijn en komt vaak uit Japan, Australië of Dubai.