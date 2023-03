Deze auto’s brachten dit weekend miljoenen op

We hebben de toppers van de prestigieuze Amelia Island-veiling voor jullie op een rijtje gezet.

Auto’s die op prestigieuze veilingen onder hamer gaan, zijn ver buiten het bereik van ons als gewone stervelingen. Toch is het wel geinig om te zien wat er betaald wordt voor dit soort spul. Het afgelopen weekend is er weer flink met geld gesmeten tijdens de Amelia Island-veiling van RM Sotheby’s.

De veiling was unaniem een belachelijk groot succes, want in één dag is er voor 70 miljoen dollar aan auto’s verkocht. Dat komt neer op 66,4 miljoen euro. Dat is het hoogste bedrag in de 24 jaar dat deze veiling gehouden wordt. We nemen de hoogtepunten even met jullie door.

10. Shelby 289 Cobra (1964)

$1.655.000

Er rijden veel replica’s rond van de Shelby Cobra, maar dit exemplaar uit 1964 is de ‘real deal’. Het is een van de 453 straatlegale Cobra’s die er gebouwd zijn met de 289 cubic inch (4,7 liter) V8.

9. Ferrari 275 GTS (1965)

$1.655.000

Een klassieke Ferrari mag niet ontbreken in het lijstje. In dit geval gaat het om een 275 GTS. Deze is technisch grotendeels identiek aan de 275 GTB, maar heeft een compleet afwijkend koetswerk. Of de GTS mooier is laten we even in het midden, maar zeldzamer is ‘ie in ieder geval. Er zijn maar 200 exemplaren van gebouwd.

8. Mercedes 300 SL Roadster (1963)

$1.765.000

De 300 SL is ook een vaste waarde in dit soort lijstjes. Dit is wel een uniek exemplaar: deze Roadster is uitgevoerd in Biscuit Yellow met een Cognac bekleding. Een verfrissende uitvoering tussen alle zilvergrijze exemplaren.

7. Ferrari F40 (1991)

$1.875.000

Tsja, wat valt er nog te zeggen over een rode Ferrari F40? Het blijft een van de meest iconische auto’s aller tijden. Desondanks valt de opbrengst van dit exemplaar nog mee (of tegen). Dat komt wellicht doordat de kilometerstand niet extreem laag is, met 45.000 km.

6. Lancia Astura Cabriolet (1936)

$2.205.000

Lancia stelt misschien niks meer voor anno 2023, maar blijft natuurlijk wel een roemrucht merk. Daarom wordt er ook veel geld gegeven voor klassieke Lancia’s, zoals deze Astura Cabriolet. Er zijn maar een stuk of zes exemplaren van gebouwd en deze auto was voorheen eigendom van niemand minder dan Eric Clapton.

5. Maserati A6GCS/53 Spyder (1953)

$2.590.000

Een oude raceauto waar Fangio nog in gereden heeft doet het altijd goed op een veiling. In deze Maserati heeft hij alleen tijdens een demonstratie voor klanten gereden, maar dat mag de pret niet drukken. De auto is er niet minder fraai om. Op de foto’s zien we trouwens een vertrouwd polderlandschap. Dat komt omdat deze auto gewoon uit België komt.

4. Ferrari 288 GTO (1985)

$3.965.000

Er ging niet alleen een F40 onder de hamer in Florida, maar ook diens voorganger, de 288 GTO. Die bracht meer dan dubbel zoveel op. Dat heeft deels te maken met het feit dat er minder van gebouwd zijn (272) en deels met het feit dat deze auto maar 8.000 km op de teller heeft.

3. Duesenberg Model J Convertible Coupe (1931)

$4.295.000

Waar Lancia nog een tweede leven krijgt is Duesenberg echt dood en begraven (al 86 jaar). Toch leeft het merk nog volop bij een bepaalde groep, zo blijkt maar weer. Deze vooroorlogse cabrio met een 7 liter acht-in-lijn was een van de klappers van de veiling. De auto heeft destijds in diverse klassieke Hollywood-films gefigureerd.

2. Ferrari F50 (1995)

$5.065.000

Naast de voorganger van de F40 werd ook de opvolger van de F40 geveild. Deze bracht nog het meest op van de Ferrari’s. Dit exemplaar schijnt al sinds 1995 in handen van de eerste eigenaar te zijn geweest, die er enorm van genoten heeft maar 1.342 km mee gereden heeft. Dit betekent wel dat de auto nu meer dan 5 miljoen dollar opbracht.

1. Pagani Zonda R (2010)

$5.340.000

Je verwacht het misschien niet, maar de absolute topper van de Amelia Island-veiling is een vrij recente auto. Het betreft een Pagani Zonda R, de circuitversie van de Zonda. Dat betekent dat je er niet mee de weg op mag, maar dat betekent óók dat deze auto beter klinkt dan wat ook. De Pagani dateert uit 2010, maar is in 2014 nog een keer teruggegaan naar de fabriek. Daarbij heeft de auto een upgrade gekregen naar Revolución-spec. Als je denkt ‘hoe zat dat ook alweer?’: de Revolución was de doorontwikkeling van de Zonda R.

Foto’s: RM Sotheby’s