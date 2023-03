Nissan doet Tesla na: stuur breekt af

Nissan doet Tesla, maar niet hoe ze zouden willen. Gelukkig is het minder erg dan bij Tesla.

We kunnen Nissan onmogelijk een trendvolger noemen. Het merk vond met de Qashqai de perfecte formule voor de compacte crossover uit. Ook als het gaat om elektrische auto’s waren ze er vroeg bij.

De Nissan Leaf was een van de eerste volwaardige elektrische auto’s op de markt. Dus het is niet zo dat Nissan Tesla na doet. Ze kwamen min of meer gelijktijdig met elektrische auto’s.

Nissan doet Tesla na

En toch is ons ter ore gekomen: Nissan doet Tesla na. Wat blijkt, hun stuurwiel valt er ook af! Het gaat in dit geval om het elektrische paradepaardje van het Japanse merk, de Nissan Ariya crossover. Dat gebeurde namelijk ook al bij de Tesla Model Y.

De Amerikaanse verkeersveiligheid-waakhond, de NHTSA, heeft een onderzoek naar beide auto’s ingesteld om te bepalen of een terugroepactie vereist is. De NHTSA is behoorlijk streng (en machtig). Tesla spreekt in veel gevallen van updates in plaats van terugroepacties.

Grootte terugroepacties

In het geval van de Nissan Ariya is het nodig. Het gaat om een ‘batch’ van 1.063 automobielen die terug geroepen moeten worden om te zorgen dat het stuurwiel weer goed vast komt te zitten. Bij de garage kun je de monteur die jouw gaat helpen herkennen aan de enorme Prittstift en ducktape.

Zonder gekheid: het defect komt slechts voor bij waarschijnlijk 2 auto’s, volgens. Het euvel ligt aan een verkeerd gemonteerde bout. De 1.063 mogelijk foutieve Ariya’s worden onderzocht en daar waar nodig gemodificeerd.

Daarmee doet Nissan Tesla op bescheiden wijze na. Die zitten mogelijk in een veel moeilijker parket. Het probleem zit ‘m in de stuurwielbevestiging, die minder wrijvingsvast is dan dat deze moeten zijn. Tot nu toe zijn er twee incidenten genoteerd.

Volgens het rapport is het echter zeer beangstigend, want het het stuurwiel kan erdoor volkomen los raken van de kolom. Ook gaat het om een groter aantal: mogelijk moeten er 120.000 auto’s worden teruggeroepen.

Via: The Truth About Cars