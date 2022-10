Rivian roept bijna al hun auto’s terug, gaat onderuit op de beurs

Bij Rivian is aantallen maken nu de prioriteit, dus een grote terugroepactie komt niet gelegen.

Rivian werd al gezien als een van de grootste Tesla-rivalen voordat ze überhaupt één productieauto hadden gebouwd. De verwachtingen voor het merk waren torenhoog. Inmiddels is Rivian al een goed jaar auto’s aan het bouwen, maar ze hebben nog niet de aantallen gebouwd hebben die ze hadden willen bouwen.

Helaas is er nu weer een kleine tegenvaller voor Rivian. Een groot deel van alle auto’s die ze tot nu toe geproduceerd hebben moeten weer teruggeroepen worden. De terugroepactie heeft betrekking op alle modellen van Rivian, dus de R1T (de pick-up), de R1S (de SUV) en EDV (het Amazon-busje).

Het gaat niet zozeer om een enorm probleem, maar zoals wel vaker met terugroepacties wordt het zekere voor het onzekere genomen. Het euvel zit ‘m in de verbinding tussen de draagarm en het fusee, die niet helemaal goed vast kan zitten.

Dit zou kunnen zorgen voor trillingen en een verslechterde wegligging. Worst case scenario is dat de boel helemaal los schiet en de auto onbestuurbaar wordt. Dit is nog niet voorgekomen in de praktijk, maar dat wil Rivian graag zo houden ook.

Daarom roepen ze nu dus 12.212 auto’s terug. Dat is in absolute aantallen helemaal geen enorme terugroepactie, maar voor Rivian is dit wel een big deal. Ze hebben in totaal namelijk nog maar 15.300 auto’s gebouwd.

Het probleem is gelukkig snel te fixen, want het lijkt een kwestie te zijn van een boutje of schroefje aandraaien. Toch zal Rivian hier niet op zitten te wachten, aangezien ze al achter lopen op hun planning.

De terugroepactie is ook niet onopgemerkt gebleven op Wall Street. De koers heeft namelijk een knauw gekregen en was vanochtend met ruim 10% gedaald ten opzichte van afgelopen vrijdag. Een terugroepactie kan natuurlijk de beste overkomen, maar Rivian wordt duidelijk met argusogen gevolgd.