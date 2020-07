6 auto’s die je nu koopt voor één Bitcoin

Wat voor auto kun je nu kopen voor één Bitcoin? Dit lijstje zag er in 2017 toch wat anders uit.

Want in 2017 schreven we namelijk een artikel welke vijf auto’s je kon kopen voor één Bitcoin. De cryptomunt had toen een afgeronde koerswaarde richting de 15.000 euro. Vandaag de dag staat de Bitcoin er heel anders voor. Het dieptepunt lijkt inmiddels achter ons te liggen. Dat werd op 13 maart bereikt met een Bitcoin koers van 3.300 euro.

Op het moment van schrijven heeft de Bitcoin een waarde van afgerond 8.000 euro. Wat koop je tegenwoordig voor 8 mille? We geven je zes gevonden voorbeelden van een occasions die we vonden.

Ford Focus 2.5 ST – 7.950 euro

Een Ford Focus ST met die lekkere vijfcilinder. Dit exemplaar is er eentje van na de facelift uit 2008. Met zijn kleur scoor je in elk geval bonuspunten. Voor een kleine 8 mille staat de occasion met 189.811 gedraaide kilometers op de stoep.

Lexus IS 250 – 7.950 euro

Nog een auto met een fijne 2.5. Dit keer geen vijf, maar zescilinders. Het interieur, net als zijn concurrenten uit die tijd, inmiddels flink gedateerd. Dat neemt niet weg dat de IS 250 een enorm fijn sturende auto is. De sedan komt uit 2008 en heeft 265.907 kilometer gelopen.

Mercedes-Benz S-klasse – 7.950 euro

Ooit verschrikkelijk duur als nieuwe auto. Inmiddels kun je ze voor een fractie van de nieuwprijs oppikken. En zeg nu zelf, deze generatie S-klasse is nog steeds deftig om te zien. Wel je haar grijs verven, want anders staat het een beetje maf. Met 223.417 km valt de kilometerstand ook nog wel mee.

Jeep Grand Cherokee 3.0 V6 – 7.900 euro

Zoek je het wat meer in de hoogte dan is deze Jeep misschien een optie. Met een 3.0 diesel is het niet meer de aller schoonste. Mocht het je niets schelen dan kun je deze voor minder dan 8.000 oppikken. Je komt in ieder geval met wat voorrijden, deze Grand Cherokee uit 2009.

Seat Leon Cupra – 7.995 euro

Terug naar de hot hatches. Deze Cupra uit 2006 droogt niet heel verkeerd op. Dit exemplaar met 240 pk heeft 84.881 km op de teller staan. Voor acht mille heb je een hatchback die nét geen 250 loopt.

Jaguar XJ8 4.2 V8 – 7.950 euro

Met de handel in Bitcoins denk je misschien aan snelle jongens. Die indruk geef je niet als je deze XJ8 koopt. De fantastische slee straalt uit dat je het rustig aan wilt doen. Laat die V8 maar z’n werk doen. Jij hoeft je niet te bewijzen. Je kunt de gedachte kopen voor nog geen achtduizend euro. Dit exemplaar uit 2004 heeft slechts 104.000 kilometer ervaring.